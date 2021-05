Mi vehículo no tenía blindaje porque no le debo nada a nadie, responde el Güero Alonso a medios

*Asegura que no se retira de la contienda electoral pese al miedo, el ‘Güero’ Alonso afirmó que no hacer nada por mejorar la seguridad en Acapulco sería peor.

Acapulco Gro; a 27 de mayo de 2021.- El candidato de Fuerza por México para la alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez se presentó hoy ante los medios de comunicación, esto apenas unas horas después de haber sido dado de alta de una clínica privada donde fue valorado y atendido por la crisis nerviosa y contusiones que sufrió tras haber sido atacado a balazos por individuos armados la mañana de este miércoles.

Alonso Gutiérrez narró ante los medios de comunicación, los momentos de angustia que vivió en el ataque armado del que resultó ileso, -gracias a Dios- principalmente, de igual forma destacó la pericia del elemento de seguridad que maniobró de manera evasiva a los primeros impactos de bala y posteriormente repelió la agresión, tras lo cual los atacantes a bordo de una motocicleta desistieron de sus intentos de privarlo de la vida y abandonaron la escena con rumbo desconocido.

El candidato a la alcaldía lamentó la situación que actualmente se esta generando en el proceso electoral, insistió en agradecer a Dios la nueva oportunidad de vivir y hacer las cosas mejor para Acapulco.

Además, aseguró que estos hechos de violencia no mermarán el objetivo de encabezar la alcaldía municipal del puerto en la que solo están buscando trabajar para el bien de las familias que lo habitan, aseguró, trabajar dignamente sin hacerle daño a nadie, por lo que cuestionó que si estos esfuerzos sean razón suficiente para que alguien desee arrebatarle la vida.

El Güero Alonso condenó de manera enérgica estos hechos violentos de los cuales exigió a los tres órdenes de gobierno, se esclarezcan a la par de muchos más que se generan en Acapulco, afirmó que la violencia en Acapulco no es exclusiva de la escena política y que todos tenemos amigos o parientes que han sufrido secuestros exprés a la par de tantos otros delitos y aseguró que es momento de parar esta situación.

José Alberto Alonso aseguró que el dolor más grande que le queda de este atentado es que “estos cobardes quieran arrancar la vida de las personas inocentes”, anunció que el día de mañana interpondrán la denuncia en contra de quien resulte responsable y agregó que no perderá esta oportunidad de vida para hacer las cosas mejor.

Recordó que en el pasado han sido retiradas lonas de sus propuestas políticas, así mismo, que han sido amenazados a algunos candidatos con armas de fuego pero que han seguido dando la batalla hasta llegar a este límite, esto, dijo: “como parte del juego sucio que están haciendo y que están acostumbrados a hacer”.

Anunció durante este encuentro con los medios de comunicación que el día Sabado 29 de mayo convocarán a una marcha por la paz en Acapulco, sin distinción de colores o partidos, en el que solicitarán un cese al fuego y que dejen hacer este proceso de campaña y la vida pública de todas las personas en paz.

Durante las preguntas y respuestas con medios de comunicación, cuestionado sobre la revictimización de la que ha sido objeto por paginas anónimas en redes sociales que apoyan a otros candidatos políticos, dijo:

“Había recibido unas lonas que me habían colgado, por lo que hace quince días fui a la FGR a ponerme a disposición, porque el que nada debe nada teme, a las personas que no se si tengan nombre y apellido o solo sean bots quienes hagan esta parte que con eso no se juega, no me echaron flores, según reportes que tenemos de la fiscalía fueron más de 14 impactos de bala, creo que con eso no se juega, perdón que lo diga así, pero no estoy pendejo para jugar con la vida de mi familia, esa gente no tiene escrúpulos ni valores”, aseguró, “es muy fácil escribir detrás de una computadora, solo quienes han vivido esto, son los que podrán entenderme” finalizó.

José Alberto Alonso Gutiérrez indicó que tiene conocimiento que ya existen algunos videos del C4 en la que se registraron los hechos, esto derivado de que gran parte de las viviendas que rodean la escena del ataque tienen cámaras, por lo que su mayor interés es que se sepa quién está detrás de estas agresiones, por lo que aseguró, confía en que las investigaciones darán con los responsables de estos actos que calificó como cobardes, por la espalda, por lo que pide y exigen a las autoridades proporcionen acceso a estos videos.

El candidato de Fuerza por México confirmó que a pesar de este ataque y ser víctima de la violencia política que actualmente estamos viviendo, no se retirará de la contienda, ya que este fenómeno es un tema que se debe retomar por parte de los tres órdenes de gobierno, descartó que estos hechos tengan vínculos o relación alguna con el incidente registrado en 2017, también en un proceso electoral, al cual dijo, fue un hecho aislado que precisamente es resultado de la situación que atraviesa Guerrero en los temas de seguridad, del que dijo, no ha sido el único que ha sufrido el robo a mano armada de un vehículo.

El Güero Alonso agradeció a la federación el reforzar la seguridad para garantizar su vida, pero también pidió que todos los ciudadanos de a pie tengan las mismas garantías, adelantó que durante su gobierno se optará por inteligencia artificial y habilitar las 450 cámaras faltantes del C4 faltantes de las 900 que se encuentran instaladas en Acapulco, esto para dar mayor certeza y seguridad a la ciudadanía.