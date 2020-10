“Mi gobierno no autorizó ningún cambio de uso de suelo, pero si construimos tres plantas tratadoras de aguas residuales: López Rosas

Acapulco Gro; a 02 de octubre del 2020.- El exalcalde de Acapulco Alberto López Rosas, precisó que durante su gobierno (2002-2005), no se autorizó ningún cambio en el uso de suelo, tal y como lo acusó erróneamente el actual sindico administrativo el morenista Javier Solorio Almazán.

“En 1999, después de que el Huracán Paulina causó daños en la zona urbana de nuestra ciudad, el Cabildo de Acapulco, aprobó la modificación y actualización del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco, y esto se publicó el 26 de noviembre del año de 1999”, detalló el exedil.

Posteriormente -prosiguió el expresidente municipal-, el 7 de agosto del año 2001, se aprobó el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco; Las Normas Complementarias y su Reglamento, mismo que autoriza el cambio de uso de suelo que pasa de Agrícola a uso Habitacional Mixto, determinando también la zonificación y la densidad que deberían tener los niveles a construir, con sus normas complementarias, acuerdos y decretos que se publicaron oficialmente en la Gaceta Municipal de fecha 17 de agosto del año 2001.

En conferencia de prensa, el también exdiputado federal y hoy aspirante a la candidatura al gobierno de Guerrero por Morena, Alberto López Rosas, pidió al sindico Solorio Almazán que “primero se documente correctamente, para que después pueda informar con la verdad a los habitantes de este municipio”.

Reiteró que, al entrar en el ejercicio de su gobierno, se encontraban vigentes las disposiciones anteriores, por lo que las Licencias de Construcción y Permisos de Ocupación, se expidieron en base a esas Normas ya existentes siendo los instrumentos legales a los que se tenían que sujetar de conformidad con el Principio de Certeza Jurídica.

“Con esto, quiero precisarle al síndico que, al haber hecho pública una declaración sin sustento, evidentemente demuestra que no tiene la información y por lo mismo es temerario su informe, además de arbitrario por no haberme otorgado previamente la Garantía de Audiencia, para hacer de su conocimiento de manera directa estas precisiones, esperando que sus declaraciones infundadas no lleven un propósito electoral a favor de quien omitió mencionar en su informe relativo”, concluyó el exalcalde de Acapulco.