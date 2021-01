“Mi aspiración es legítima y no es un asunto de negociación política”: Julieta Fernández

“El apoyo a Mario Moreno no esta discusión, pues llegó a la candidatura sin hacer trampa y eso le da legitimidad”, aseguró Fernández Márquez.

Enrique Villagómez/Staff Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 27 de enero del 2021.- La exdiputada federal Julieta Fernández Márquez dejó en claro que, su aspiración para competir por la alcaldía de Acapulco, representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), “es completamente legitima y no responde a un tema de negociación política”.

“Tengo los tamaños y la experiencia para competir por ese cargo. Me avala todo el trabajo que he realizado durante años, y además mi anhelo de ser la presidenta municipal de Acapulco no es de ahorita, sino que viene desde hace muchos años”.

De esa forma respondió la también exlegisladora local ante la pregunta expresa sobre su decisión de buscar la nominación tricolor para competir por la alcaldía del municipio más importante en Guerrero.

“Tengo trabajo propio, pero no podía levantar la mano antes porque mi esposo, Manuel Añorve Baños, compitió para senador y luego busco la candidatura de nuestro partido (PRI) para la gubernatura de Guerrero, y había que ser prudente para no ser señalados de ser una familia donde todos quieren ser candidatos”, puntualizó.

Durante una entrevista colectiva con periodistas de Acapulco que se llevó a cabo a través de la plataforma digital Zoom, Fernández Márquez también dejo en claro que, “el apoyo a Mario Moreno no esta discusión, pues llegó a la candidatura sin hacer trampa y eso le da legitimidad”.

Afirmó que se necesita “poner orden en el ayuntamiento de Acapulco”, y que uno de sus proyectos que tiene contemplado realizar cuando gane esa encomienda, será la de realizar cambios sustantivos al interior de la administración para hacerla más efectiva y sobre todo productiva, pero que “esos cambios no serán justicieros porque no atentaran contra la base trabajadora de la comuna”.

Criticó que durante las últimas administraciones el Ayuntamiento haya incrementado de forma alarmante su nómina, pues consideró que no debe ser visto como un medio para dar empleo, sino para eficientar la prestación de servicios públicos y los procesos administrativos.

Sobre la posición de la alcaldesa Adela Román para buscar su reelección, Julieta Fernández consideró que esta en todo su derecho y legalmente puede volver a competir, pero dejó en claro que será la ciudadanía quien, a través de su voto, elija la opción de gobierno que mejor le convenga.