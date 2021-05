Mejorar el servicio de recolección de basura para cuidar tu salud: Ricardo Astudillo

No más tiraderos clandestinos que afectan el medio ambiente, ofrece el candidato a diputado local en el distrito 07, con el apoyo del Municipio.

Acapulco Gro; a 30 de abril del 2021.- Al reunirse con vecinos de las unidades habitacionales casas Homex y Costa Dorada, el candidato a diputado local por el distrito 7 de Acapulco por la coalición PRI-PRD, Ricardo Astudillo Calvo ofreció que, en coordinación con el próximo presidente municipal del puerto, Ricardo Taja Ramírez, erradicará los puntos negros de basura que, además, son incinerados en terrenos baldíos y generan enormes capas de humo.

Desde hace varios años, esta parte de la zona Diamante del puerto ha sido cubierta de enormes capas de humo que generan contaminación ambiental y provocan enfermedades respiratorias de la población debido a la proliferación de basureros clandestinos donde pechugueros arrojan los desechos que recogen de negocios y viviendas.

Durante su encuentro, el aspirante de la alianza “Va por Guerrero”, escuchó los mismos reclamos que se hacen en esta demarcación y otras poblaciones de su distrito, donde la queja recurrente ha sido por la deficiencia en los servicios básicos con la escasez de agua potable, falta de luminarias y se solicita desazolvar los canales pluviales.

“Los basureros clandestinos que tienen que ver con la recolección de basura, no es posible, eso es a consecuencia de que el carretón no pasa como debiera de pasar, no hay una correcta recolección de basura”, dijo el joven político.

Ricardo Astudillo, precisó que a pesar de no ser obligación del Congreso el retiro de los tiraderos clandestinos, el Poder Legislativo sí tiene facultades para exhortar a las autoridades en turno a que se cumpla con las obligaciones de los ayuntamientos y dar una recolección puntual de los desechos que se generan en los hogares del distrito siete de Acapulco.

Por otro lado, se comprometió a encabezar la lucha para que la escuela primaria del lugar pueda tener clave para que los maestros atiendan con todos los derechos correspondientes a decenas de alumnos de este núcleo poblacional. “Seré su vocero para que entre todos luchemos y esa escuela pueda tener su clave”, aseguro.

Afirmó que llevará el mensaje de Ricardo Astudillo casa por casa, calle por calle, colonia por colonia y poblado por poblado, porque “el camino es estar cerca de ti” y ratificó su convicción firme e indiscutible para atender durante los tres años que le corresponden a su legislatura las necesidades de la población.

“Mi principal compromiso de campaña es ser vinculo de la sociedad con el Congreso

y así seguiré los tres años desde el Congreso”, comentó el candidato a diputado local por el distrito 7 de Acapulco por la coalición PRI-PRD, Ricardo Astudillo.