“Me dan risa todos los que me critican”, les dice la alcaldesa Adela Román a sus adversarios políticos

Acapulco Gro; a 06 de abril del 2021.- Fiel a su característica “del que me importa”, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, aseguró que “le dan risa todos los que critican su administración, porque asegura que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en el ruedo”.

Durante una entrevista banquetera, la edil morenista que en poco de dos años ha realizado 95 cambios entre funcionarios de primero y segundo nivel, se ha ausentado de sus responsabilidades durante tres ocasiones para buscar fallidamente otro cargo político y prácticamente mantiene sin agua potable a todo el municipio, aseguro -entre sonrisas-, que su gobierno ha hecho más en un año y un mes que lleva la pandemia del Covid-19, que muchos otros alcaldes en años anteriores.

“Yo los escucho y no me causa molestia, me causa risa porque no es lo mismo hablar de que enfrentarse a los toros de cerca. No es lo mismo estar en las gradas viendo como el torero enfrenta al toro, que estar enfrentándolo cara a cara”, insistió entre risas burlonas hacia sus adversarios políticos.

Festejo que, con la ayuda de los otros dos ordenes de gobierno, logró reducir los índices de inseguridad que agobiaban al puerto, además de que en solo dos años ha realizado más de mil 500 obras en alumbrado público, en introducción de redes hidrosanitarias y pavimentación de calles, por lo que dijo “estar tranquila por lo mucho que se ha logrado”, pero sobre todo porque dejará un municipio mucho mejor del que encontró hace casi tres años.

Sobre su presencia en la marcha del domingo en apoyo al también morenistas Félix Salgado Macedonio, señaló de manera retadora que “esta en todo su derecho de apoyar políticamente a quien quiera”