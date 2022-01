Más de 3 mil acapulqueños han sido beneficiados con campaña de Registro Civil itinerante

Anuncio

Acapulco Gro; a 13 de enero de 2022.- Más de 3 mil acapulqueños han sido beneficiados con la campaña Itinerante de Servicios del Registro Civil, que realiza el Ayuntamiento de manera conjunta con el gobierno del estado.

El director del Registro Civil en el municipio, Naún Antonio Hernández Ojeda informó que los ciudadanos han respondido de manera satisfactoria a la campaña, donde los ciudadanos han podido realizar sus trámites gratuitos de asesoría, búsqueda y cotejo de actas; registros de actas de nacimiento y matrimonio, ratificaciones y aclaraciones administrativas, cancelaciones de doble registro.

“Todas han sido muy recurridas, los registros de nacimiento, las ratificaciones y aclaraciones en general todos los servicios que se han ofrecido han sido muy demandados va similar el número de servicios; acudan mañana finalizamos en la cancha techada de Llano Largo para que puedan realizar sus trámites que no tienen ningún costo en esta campaña”, explicó el funcionario.

El funcionario municipal destacó que dicha campaña contribuye a la economía de las familias acapulqueñas, ya que regularmente para realizar ese tipo de tramites deben acudir a Chilpancingo y el gasto oscila entre 900 y 2 mil 500 pesos, por lo que representa un ahorro considerable.

La señora, Beatriz Martínez Altamirano, quien se vio beneficiada con esta campaña, destacó: “tengo 58 yo manejaba mi acta viejita y me dijeron que no existe, resulta que no hicieron bien la búsqueda, si existo lo que estaban mal eran los apellidos mamá y papá no sabían leer y les dieron un papel que ni yo sabía, le agradezco a la gobernadora y la presidenta municipal me ahorraron muchísimo tiempo y dinero”.

La campaña itinerante ha beneficiado a vecinos de las colonias Progreso, Pie de la Cuesta, Emiliano Zapata y Ciudad Renacimiento.

Mañana en su último día se estará efectuando en la cancha techada de Llano Largo y el horario de atención será de 9 de la mañana a 4 de la tarde, reiteró el funcionario.