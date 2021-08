Mantiene DIF Acapulco la entrega de desayunos escolares en el municipio

Anuncio

Acapulco Gro; a 03 de agosto de 2021.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco), mantiene la entrega del programa de desayunos escolares en comunidades rurales, pese a que las clases presenciales siguen suspendidas por la pandemia de COVID-19.

Padres de familia de los poblados Las Caleras, Las Marías, Xaltianguis, Amatepec, Huajintepec, Lomas de San Juan y Kilómetro 39 recibieron los módulos de alimentos en los diversos centros de educación básica.

La presidenta del patronato DIF Acapulco, María Elena Godoy Román, informó que los apoyos a los niños y adolescentes más vulnerables no pueden detenerse, “ya que son prioridad porque la pandemia no se acaba, sigue latente y la gente no puede quedarse sin sus apoyos, por eso, siguiendo los protocolos de sanidad, se hace llegar el programa alimentario que forma parte de los desayunos escolares”.

Invitó a las familias a no bajar la guardia ante el COVID-19 y reforzar todas las medidas que prevengan los contagios, principalmente en los niños, uno de los sectores más afectados hoy día.

Godoy Román recordó que el Programa de Alimentación Escolar que implementó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), tiene como principal objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de la población estudiantil mediante la entrega de desayunos.