Los Barrios Históricos deben ser sitios turísticos y de oportunidades: Javier Solorio

Acapulco Gro; a 4 de marzo.- En los Barrios de Acapulco se acostumbraba que al caer la tarde, todos los vecinos salen a los llamados corredores, plazas o banquetas, ahí disfrutaban la llegada de visitantes a conocer la historia y costumbres de cada sitio, algo que hoy está olvidado.

Concentrados en la plazoleta de la Guinea, Javier Solorio Almazán se reunió con vecinos del famoso Barrio donde encontró un total abandono y a la vez esperanza de sus habitantes.

“Así están las cosas Doctor, aquí hay un olvido para los barrios, para este lugar que vio nacer Acapulco y que deben ser rescatados, pero principalmente a su gente a los nativos, desde aquí se puede detonar el turismo cultural, aquí puede renacer la ciudad”, destacó Francios, vecino de la Guinea.

Solorio Almazán recordó la historia y la importancia de los barrios, señalo que deben existir proyectos que ayuden a capitalizar a los que habitan en esos sitios, pues gracias a eso se podrán rescatar.

“El principal proyecto es que por primera vez desde Juan R. Escudero en Acapulco debemos tener una persona honesta; hay 300 millones de pesos que deben irse a proyectos como las tiendas de la esquina, donde tenga el derecho a un préstamo y asesoramiento para que ellos compren más y no sean apabullados por las tiendas de conveniencia, ahí debe terminar ese dinero”, comento Solorio Almazán.

Destaco también que se debe tener oportunidades para los artistas que viven en los barrios, a los músicos, que ellos tenga acceso a proyectos para que detonen los sitios donde y cuando tengan visitas vean las maravillas de los lugares.

“Teniendo todo eso se va a detonar los barrios, las oportunidades para todos ellos será importante para el turismo cultural, aquí también tenemos historiadores, será lugares con niños aprendiendo arte, turistas viendo cosas diferentes además de playa”, añadió Solorio

“Le ofrecemos apoyarlo, recorriendo todos los barrios casa por casa para que se conozcan las necesidades, debemos conocer la historia de todos lados, que la gente conozca todo de aquí, Doctor tiene todo nuestro apoyo”, Hugo Zúñiga, historiador.

Javier Solorio finalizo señalando que si no conocen las historia del puerto no se puede amar Acapulco “por el pasado no se puede hacer nada, pero el futuro es nuestro y podemos rescatarlo, Acapulco tiene remedio”.