Lleva Vicente Ávila alegría y diversión Vicente Ávila a Cacahuatepec

Acapulco Gro; a 04 de octubre de 2020.- El día de ayer Vicente Ávila y todo el equipo de Va por Acapulco, llevaron alegría y diversión al poblado de Cacahuatepec con una función de lucha libre a para los niños y adultos que se dieron cita.

Junto con toda la parafernalia luchística la asociación civil que representa el empresario acapulqueño también llevó consigo el programa de venta de alimentos básicos a bajo costo, los cuáles fueron aprovechados por las familias del lugar.

Incluso, durante esta visita a los bienes comunales de Cacahuatepec, se aprovechó para llevar unas despensas a una nueva colonia denominada Nueva Jerusalén, la cual se ubica a las orillas de la Vereda, entrada principal a esta zona.

El representante de la sociedad civil, se dijo preocupado por la gente que menos tiene “y que nadie voltea a ver a los niños, que son alegres, ya que no hay políticos, no hay regidores, no hay diputados” y nadie viene aquí a ver por los niños y jóvenes de las comunidades rurales.

“Los jóvenes requieren que comencemos a engancharlos con actividades deportivas para que no tengan malos pensamientos, creo que la lucha libre es una de esas actividades que permite que los jóvenes se alejen de las drogas, de las malas cosas y se alejen de las calles para que puedan estar haciendo actividades deportivas”, puntualizó.

Ávila Ortiz, aprovechó el momento para anunciar que a mediados de esta semana que inicia, la Asociación Civil que preside, lanzará un programa con la movilidad del transporte público de Acapulco, el cual, consiste en modernizar el transporte público en la ciudad.