Llegan hasta Renacimiento las actividades itinerantes del Festival Internacional de La Nao 2021

Anuncio

Acapulco Gro; a 12 de noviembre de 2021.- “La cultura es fundamental” expresó la presidenta Abelina López Rodríguez, durante su mensaje en la celebración del sexto día de actividades itinerantes del XV Festival Internacional La Nao 2021.

En la sede de la cancha de usos múltiples de la Unidad Deportiva “Jorge Capos Navarrete”, en Ciudad Renacimiento, se presentó el Son de Artesa, donde estuvieron la danza y música de Cruz Grande en el XXII Encuentro de Pueblos Negros, además de la música de Mario Carrillo y Álvaro Carrillo hijo.

En su mensaje, la presidenta Abelina López, dijo que “siempre he dicho que la cultura debe de estar en el centro de la política pública y es la parte que le vamos a dar a esta administración, yo comparto que la cultura es fundamental. La música es vivir momentos felices, momentos alegres. Acapulco tiene que salir de esa parte del rezago; y hoy, le estamos dando un giro diferente, un giro nuevo a la Nao, donde estamos acercando la cultura hacia el pueblo”.

A su vez, la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Leticia Lozano Zavala, comentó: “hoy tiene a bien promover la cultura. En Acapulco tenemos cultura y este evento es muy importante. Acapulco tiene cultura y hoy nuestra presidenta va a darle otro giro a nuestra imagen de Acapulco. Tenemos que impulsar a nuestro puerto para que lo conozcan tal, así como somos un pueblo con cultura, porque un pueblo que no tiene cultura es un pueblo sin identidad, un pueblo sin alma, un pueblo vacío”.

Mientras que el regidor Julián López Galeana, comentó que “la cultura con Abelina López Rodríguez está en movimiento, se acabaron aquellos eventos donde solamente las actividades estaban destinadas para los ricos, para un sector de los familiares, para los amigos, o para los fifís y eso se acabó con Abelina López Rodríguez en Acapulco. Hoy, los eventos culturales en el marco de la Nao es un evento que conmemora la historia, nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestras tradiciones”.

En tanto que el músico Álvaro Carrillo Junior, expresó: “yo creo que lo importante de toda la cultura es que lo que ella está haciendo con su gobierno es todo espacio ocupado por la cultura, es un espacio menos para la violencia y yo creo que eso es fundamental en estos momentos para nuestro país, dejar que nuestros jóvenes se acerquen a su cultura, a su cultura no sólo musical, puede ser la cultura del deporte, la cultura de la ciencia, la cultura del conocimiento, para tomar siempre la opción una opción mucho más segura y perdurable en su futuro”.

El residente, Víctor Manuel Hernández, dijo: “me está pareciendo muy bien, está bien para que conozcan de aquí de Acapulco todas las regiones. Siga avanzando (presidenta Abelina López Rodríguez), en su presidencia y que haga más eventos como éste para que venga más gente de afuera porque al final eso nos sirve a nosotros”.

La vecina, Ana Lilia Baltazar, comentó: “son muy buenos para no perder nuestras tradiciones y para conocer todo de nuestro estado. Ahorita la juventud no se da tiempo para asistir a estos eventos. Ahorita se debe de tener en cuenta que por la pandemia no se puede salir, pero estos eventos son importantes porque son nuestras raíces que nos representan”.

El vecino Armando Astudillo Pineda, aseveró que es “muy bueno, muy bueno, me parecen bien. La verdad sí, porque se está perdiendo poquito todo esto. Que se den cuenta de lo que es la tradición de otros estados y más que nada la cultura. Se ve el esfuerzo que está haciendo”.

Los asistentes bailaron y vieron el espectáculo cultural, presentado a fin de resaltar las costumbres del país.