Llaman a militantes y simpatizantes, a conformar unidos el Frente por la Reconciliación de MORENA y consolidar la 4T en el 2021

Acapulco Gro; a 13 de diciembre del 2020. Ante las constantes calumnias de grupos opositores a MORENA que buscan desacreditar su elección interna, este domingo, la militancia y simpatizantes del partido guinda, hicieron un llamado para conformar juntos el “Frente por la Reconciliación de MORENA” y consolidar el cambio en el estado de Guerrero con la organización de sus bases y los principios de la Cuarta Transformación (4T).

El acto realizado en un conocido restaurante de la zona turística de Acapulco, los militantes y simpatizantes del partido guinda, coincidieron que, al finalizar el proceso de selección del o la candidata es importante que las y los morenistas mantengan la unidad y juntos logren el triunfo de la gubernatura en el 2021 y demás competencias como alcaldías y diputaciones.

Yair García Delgado Ciudadano de Tiempo Completo, planteó que algunos grupos apuestan por calumniar el proceso electoral interno de dicho partido y las acciones de la 4T, utilizando la desinformación a través de publicaciones falsas, el divisionismo de la militancia en la entidad con el fin de echar abajo el proceso de transformación que inició en el 2018.

1. Considerando que el proceso interno para seleccionar a la o al candidato de morena ha comenzado y con ello los ánimos se han acalorado.

2. Que en los últimos meses se han conformado grupos de interés como el BOA o el TUMOR que cuyo objetivo es golpear, calumniar, mentir, difamar y desdeñar todo lo que tenga que ver con la cuarta transformación.

3. Que grupos de interés políticos se resisten en comprender que los escenarios políticos, sociales, económicos, culturales han cambiado.

4. Considerando que el propósito fundamental de la 4T es erradicar la corrupción, la marginación y la impunidad.

5. Que el Nuevo Modelo económico que ha enmarcado el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo los intereses particulares de aquellos que por décadas se beneficiaban a costilla del pueblo y que su reacción natural ha sido coaligarse, aunque sus principios sean diametralmente opuestos.

6. Que en el 2018 el pueblo mexicano eligió la transformación del país de manera pacífica. Y que hoy esperan un partido unido, fuerte y con altura.

7. Que las y los militantes, simpatizantes y quienes han construido este movimiento, estamos obligados a defender los principios de este movimiento por el cual fue creado bajo los principios de: no mentir no roban y no traicionar.

Ante este contexto, García Delgado enfatizó los siguientes planteamientos:

Primero. –

Consideramos que todos los trabajos de organización, de selección o de dirección deben enmarcarse con el propósito de coadyuvar a fortalecer la 4 T en Guerrero.

Segundo. –

Pedimos a todas y todos los actores políticos que participan: subir el nivel del debate, estar a la altura de la ciudadanía y asumir con madurez política los escenarios políticos que se pudieran presentar con sus aspiraciones.

Tercero. –

Comenzaremos a reagruparnos en un frente denominado por la Reconciliación de Morena que sirva para consolidar y conciliar con todos los protagonistas del cambio verdadero para que nos aglutinemos en una sola acción política con miras a consolidar y ganar la gubernatura del estado de Guerrero.

Cuarto. –

Hacemos un llamado a la militancia, a los simpatizantes, a los obradoristas, a la sociedad civil en general y a todos aquellos que no se sientan representados o se sientan excluidos por cualquier circunstancia, para que se sumen a este esfuerzo de cohesión y reconciliación para coadyuvar con el presidente de la República a lograr la 4T en Guerrero.

Quinto. –

Sobre las y los candidatos: creemos que la mejor propuesta que nuestro partido puede colocar para la competencia institucional en el proceso del 2021 es el Mtro. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros al cual reconocemos y conocemos ampliamente por su trayectoria política, pero más por su antecedente histórico con la lucha social, que nos garantiza trabajo de Tiempo Completo, responsabilidad social, pero, sobre todo, capacidad para pacificar y reconciliar el Estado de Guerrero.

Por lo que nos pronunciamos a favor y dando el apoyo irrestricto a la gubernatura al Mtro. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Sexto. –

Importante mencionar y destacar que… no somos una facción interna, tampoco pretendemos organizarnos en grupúsculos, lo que buscamos es el acuerpamiento de la militancia morenista pero también de simpatizantes y de sectores que reconocen ampliamente el trabajo de nuestro presidente de México Andrés Manuel López Obrador y por consiguiente el apoyo que el presidente le ha brindado al Mtro. Pablo Amílcar Sandoval desde la conformación del movimiento en partido político.

En el evento estuvieron presentes, Rafael Ramírez Avilés, presidente de “Regeneración Responsable”; Rubén Ocampo Moran presidente de la “Coalición Ciudadana Participativa”; José Luis Terrones García presidente de “Transformando Acapulco Unidos”; Julio César Ramírez Coronel presidente de la “Unión Guerrerense Total”; Pascual Romero García expresidente de Canacintra; Raúl Quevedo Leyva Delegado de la Federación de Migrantes Radicados en San Diego; Esther de la Cruz Marín secretaría general de “Transformando Acapulco Unidos”; Alexander Hernández Flores empresario de los militantes Alfredo Pano, Francisco Ramírez, José Ángel León Nava y Juan Calixto López.