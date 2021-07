La Secretaría de Desarrollo Social en Acapulco se alineará a la del Bienestar: Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 28 de julio del 2021.- Tras asegurar que va a adelantada a los tiempos en proyectos y beneficios para Acapulco, la presidenta municipal electa; Abelina López Rodríguez, informó que la Secretaría de Desarrollo Social se alineará con la Secretaría de Bienestar.

Al realizar este miércoles un recorrido de supervisión de obras en el municipio con enlaces de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), López Rodríguez, indicó que hace unos días sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría del Bienestar; Javier May Rodríguez, pues en Acapulco la Secretaría de Desarrollo Social, se alineará a dicha dependencia federal.

“Lo que vimos fue el tema de cómo alinear la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Bienestar, que eso obviamente debe de pasar por el municipio y también que lo que corresponde a las acciones de este año de 695 millones de pesos en las obras que se supone el municipio realizó, entonces tiene más de 500 obras de acuerdo a lo platicado el día de ayer, eso se va a tener que revisar”, dijo.

Así mismo, afirmó que lo del tema de las obras y recursos que se aplicarían este año, se deben revisar y forman parte de lo que se analizará dentro del proceso de entrega recepción, así como de cuánto es el recurso que queda pendiente por ejercer.

“Bajo esa ruta tenemos precisión de que vamos a hacer con el recurso que queda, yo espero que al día de hoy el municipio se preocupe por terminar lo que falta y que, pues ya no se le esté metiendo mano, pues ya estamos en el mes de julio, considero que lo que valdría la pena es que terminen todo lo que iniciaron para que se entregue como debe de ser”.

La Secretaría del Bienestar ayuda mucho al municipio, dijo la morenista al realizar un recorrido por diferentes puntos del puerto con enlaces de Sedatu en la entidad, quienes supervisaron la infraestructura que ellos, a través del recurso federal de los 500 millones destina a los municipios con más complicaciones, llevan a cabo la rehabilitación de canchas, áreas deportivas y espacios públicos.

Abelina López, indicó que el próximo viernes se dará seguimiento a tan importante reunión con la Secretaría del Bienestar y que será aquí en Acapulco, también precisó que las reuniones con funcionarios federales, están siendo de suma importancia, pues permitirá a su administración el tener un panorama más claro de cada área.

“Creo que eso nos da claridad para que desde el primer día nosotros tengamos la ruta precisa, es decir desde la entrega recepción nosotros ya sabemos cuánto tenemos y en función de eso estamos adelantados, tenemos proyecto para que no sea por falta de proyectos que se tenga que regresar el dinero a la federación porque no se ocupó en el ejercicio fiscal, eso no va a pasar, estamos adelantados”.

La alcaldesa electa de Acapulco y los funcionarios de Sedatu, supervisaron diferentes obras en el puerto, principalmente en la zona conurbada como lo son la rehabilitación de canchas de fútbol, parques ubicados en la colonia Emiliano Zapata y de alrededor, la biblioteca municipal “Mario de la O Téllez”, la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario y Módulo Deportivo el Coloso, la construcción del Mercado de la Sabana, entre otros.

Ha dicho recorrido acompañaron a la presidenta municipal electa, el Ing. Manuel Alejandro Soberanis; Enlace Territorial de Sedatu en Acapulco, la Arq. Lilia Eneidy Castro Ramos; Subdelegada de Sedatu en el Estado de Guerrero y el Arq. Edgar Luna Solano; Residente de Obra de Sedatu en el Estado de Guerrero.