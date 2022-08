La paz no se construye con armas, sino atacando las causas: Abelina López

Anuncio

+ No queremos más víctimas por armas fuego, mencionó Tania Jimena Enríquez

Acapulco Gro; a 10 de agosto de 2022.- Al asistir como invitada especial a la Inauguración del Desarme Voluntario – Ferias de Paz, organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, afirmó que la paz no se construye con armas, sino atacando las causas.

En el Zócalo de la ciudad, junto a la titular de las Unidades de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tania Jimena Enríquez Mier, así como representantes de la autoridades civiles y miliares, la alcaldesa llamó a la sociedad a caminar y trabajar juntos de la mano con el gobierno para tener bienestar.

“Una invitación a la sociedad, a la ciudadanía, a construir juntos un entorno donde la violencia no tenga lugar, no hay objetivo imposible cuando la causa es noble, hemos vivido ya muchos años de oscuridad y dificultades, la luz solo nos llegará si caminamos juntos en la búsqueda de salidas, en otros tiempos se hablaba de la guerra como una solución, la historia nos ha demostrado que ese no es camino correcto”, dijo.

Durante su mensaje, la alcaldesa, Abelina López reconoció el valor de los elementos que integran las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiacos del país, por enfrentar y vencer cualquier enemigo del pueblo mexicano, “pero no basta, la paz no se construye con armas, la paz se construye atacando las causas, las causas de la pobreza, el alcoholismo y drogadicción. Yo reconozco en las Fuerzas (Armadas) su entrega y pasión por México. Construyamos de Acapulco ese lugar de paz, tenemos un paraíso maravilloso, no hay un lugar tan hermoso como Acapulco”.

Por su parte, la titular de las Unidades de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tania Jimena Enríquez Mier, dijo que el Desarme Voluntario – Ferias de Paz, se inició en el puerto, pero también se realizará en los municipios de Chilpancingo e Iguala.

Asimismo, agregó que se trabajará de manera coordinada y armónica con los gobiernos estatales y municipales del país, a fin de combatir la violencia y encontrar salidas pacíficas.

“No necesitamos las armas de fuego para sentirnos seguros o protegidos, no queremos balas pérdidas, accidentes y muertes por armas digámoslo fuerte y claro, no queremos más víctimas por armas de fuego, como Gobierno nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar por ustedes”, afirmó la funcionaria federal.

Desarme Voluntario – Ferias de Paz tiene como objetivo contribuir a la prevención y disminución de la violencia, por el uso de las armas de fuego además de promover la cultura de la paz y la no violencia.

Luego del acto protocolario, la alcaldesa junto a las autoridades civiles y militares, se tomaron la foto oficial, para enseguida ver la muestra de la destrucción de dos armas de fuego y posteriormente, recorrer las mesas con talleres didácticos, pinta de murales, intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos y actividades culturales, entre otros.

Estuvieron presentes, el General de Brigada, Ricardo Flores González, Comandante de la Novena Región Militar; el Almirante Coronel General, Julio César Pescina Ávila, Comandante de la 12ª Región Naval; General de Brigada, Federico San Juan Rosales, Comandante de la 27 Zona Militar; el Comisario, Marcos Burgos Legarreta, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional; la Fiscal General del Estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Evelio Méndez Gómez entre otros.