La gente de barrios y colonias les vamos a ir a ganar a los mismos de siempre: Yoshio Ávila

Acapulco Gro; a 25 de diciembre de 2020.- El aspirante a la candidatura de Morena para la Presidencia Municipal del puerto, Yoshio Ávila González expresó que “la gente de barrios y colonias les vamos a ir a ganar a los mismos de siempre”.

Ávila González visitó la colonia Pedregoso en la zona poniente de Acapulco, en donde se reunión con más de un centenar de personas a quienes les compartió que en el 2021, “continuamos con el proyecto de López Obrador o permitimos que la vieja clase política venga a mentirnos, robarnos y traicionarnos”.

“No comparto que los mismos de siempre vengan solo en elecciones a decir que ahora sí van a ayudar al pueblo. No comparto el chantaje”, abundó.

En una visita en vísperas de la navidad, el político morenista sentenció que la vieja escuela de los políticos fantoches se robaron el servicio público en favor del pueblo y “los que venimos de barrio entendemos que tenemos que darle punto final al derroche, los excesos y lujos”.

Aunado a todo esto, el oriundo de los barrios del centro de la ciudad, señaló que esperará el momento legal para inscribirse como pre candidato a Presidente Municipal de Acapulco y que en el momento en que me inscriba, “yo estoy seguro, porque no tengo cola que me pisen, vamos a regresar al Pedregoso y vamos a ganar”.

Finalmente, manifestó que de llegar a la Presidencia Municipal, con el favor de la ciudadanía, eliminará a todos los aviadores que hay en el ayuntamiento porteño.

Y es que agregó que “juventud no peca firmeza” y los aviadores representan lo más vil de la corrupción y contra ello se tendrá cero tolerancia con mano firme para combatir a los corruptos.

Por su parte, Verónica Lemus Nataren, líder natural de la zona poniente y Roberto Bernal Ruiz, Delegado de la Colonia Pedregoso, manifestaron el apoyo y agradecimiento a Yoshio Ávila, quien nunca se ha olvidado de este lugar, gestionando diversos apoyos en diferentes momentos.