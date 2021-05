La agenda ambiental para Acapulco no debe ser de ocurrencias afirma Alejandro Carabias

Acapulco Gro; a 15 de mayo del 2021.- El candidato a Presidente Municipal de Acapulco Alejandro Carabias, expresó que la agenda ambiental para Acapulco no de be ser de ocurrencias o solo para ganar adeptos con cosas que no podrán cumplir.

Luego de asistir a un evento de liberación de tortugas en la zona diamante, Alejandro Carabias dijo que, es necesario revivir la Policía Ambiental en Acapulco con el objetivo de que se cumplan los ordenamientos ecológicos y las leyes ambientales en Acapulco.

“La idea es que es que la Policía Ambiental esté conformada por jóvenes profesionistas que nos ayuden en la concientización, vigilancia y aplicación de sanciones para dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal y el reglamento de ecología municipal; debemos prevenir las invasiones del Parque Nacional el Veladero y el Parque Bicentenario, no podemos seguir permitiendo estas acciones que atentan contra el ambiente y puede llegar a provocar desastres”, dijo Alejandro Carabias.

El candidato acapulqueño Alejandro Carabias dijo que Acapulco es una ciudad grande, ante el mundo, pero hoy está manchado por el mal gobierno y tenemos que empezar a limpiarlo si queremos un mejor futuro.