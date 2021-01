La 4ta Transformación se ve en Acapulco de la mano del Síndico: Márquesenos

Acapulco Gro; a 16 de enero del 2021.- Restauranteros, prestadores de servicios y comerciantes del bloque 3 de Puerto Marqués, celebraron la aprobación del punto de acuerdo que emitió el Síndico porteño, Javier Solorio Almazán en la primera sesión extraordinaria de Cabildo del 2021.

Y es que este viernes en sesión extraordinaria de Cabildo, Solorio Almazán, presento un punto de acuerdo donde se le beneficiaría a los márquesenos Puerto Marques que fueron primeramente afectados por la construcción de la Marina Puerto Marqués.

“Buscamos apoyar a quienes han sido afectados por la construcción de esta marina hace más de 10 años, se cancelará pagos históricos de CAPAMA, la cancelación de pagos de derechos de ZOFEMAT y sus accesorios, la cancelación de los adeudos de licencias de funcionamientos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, así como todas aquellas contribuciones que se generen hasta la conclusión de las obras de rehabilitación de los comercios afectados por las obras de dicha obra, en coadyuvancia con el apoyo que otorga el Gobierno Federal.

“Agradecemos muchos a él que ha estado pendiente, desde hace 10 años que no nos hacían caso, ahora que vemos la verdad que si hay funcionarios que hacen su trabajo como el Dr. Javier Solorio que nos abierto la puerta de todo el municipio”, destaco Ventura Hernández Cortez, Presidente de la cooperativa Pelicanos.

Destacaron que ha sido una década que han tocado puerto y que han visito la Ciudad de México y que hoy por fin ven la luz al final del túnel, ya que después de ser perjudicado el bloque 3 por la Marina, hoy tienen una recompensa junto al Gobierno Federal.

“Puerto Marqués sobrevive por el turismo, y por el turismo sobrevivimos nosotros también, no habiendo turismo nosotros estamos en agonía y hoy tenemos un beneficio que vamos a dejar de pagar, pues no teníamos con que no teníamos dinero y nos llegó la pandemia que nos ahorco a todo”, agregó Ventura Hernández.

Los prestadores de servicios y restauranteros puntualizaron que la 4ta transformación si está llegando al puerto de Acapulco y es de la mano del Síndico “Para muestra basta un botón, aquí el resultado, yo les digo que vamos a salir adelante”, finalizo el Presidente de la cooperativa Pelicanos