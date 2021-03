Javier Solorio recibe respaldo de Comisarios y delegados de Acapulco

“Llaman a cerrar filas por un proyecto de honestidad y no de compra de conciencias con migajas como los pasados gobiernos”.

Acapulco Gro; a 21 de marzo del 2021.- Este fin de semana Javier Solorio Almazán se reunió con delegados y Comisarios de diferentes comunidades de Acapulco, el objetivo fue darles su respaldo para que ocupe la Coordinación de la defensa de la cuarta transformación en el puerto.

En los diálogos con Solorio Almazán, los comisarios y delegados municipales de la zona rural del municipio, reconocieron el trabajo del Síndico con licencia, destacaron el apoyo que recibieron.

“Doctor, nosotros somos agradecidos, usted nos apoyó una vez, ahora nos toca apoyarlo a usted; no hay marcha atrás, hoy necesitamos una persona que rescate los pueblos, que apoye a su gente y que tengamos oportunidades en el campo”, afirmó Benjamín Torres Suástegui, delegado del poblado Las Ollitas, en Acapulco.

“Usted ya visitó nuestra localidad, ya conoce de las necesidades de nuestro lugar, nos apoyó para realizar actividades y sabemos que vamos a seguir apoyados por usted. Sin duda, necesitamos personas que no nos dejen solos, que nos de su mano amiga, sabemos que, con usted, vamos a salir adelante” aseguró Romelia Niño, comisaria de Oaxaquillas.

Los comisarios y delegados llamaron a cerrar filas en apoyo al proyecto de la honestidad y los principios que encabeza el doctor Javier Solorio, un proyecto que incluye la transformación y el desarrollo económico de los poblados de la zona rural, sumidos desde siempre en la pobreza extrema.

“Hoy debemos cerrar filas contra la imposición y corrupción, tenemos que apoyar la Cuarta Transformación, debemos apoyar a nuestra gente y no a los chapulines como los que venden pollo, tenemos que apoyar a los de adentro”, a los de Morena, dijo Isidro Hernández, ex delegado del Cayaco.

Por su parte, la actual delegada de El Cayaco, Margarita Pinzón, dijo que “nosotros queremos un cambio, no a la imposición de familiares en el gobierno. Doctor, si usted llega no haga lo que están haciendo los pasados presidentes que ponen a los suyos y estafan a la gente, por favor no se hagan de compadres de cualquiera para beneficio propio, usted va muy bien y por eso estamos con usted”, afirmó la delegada.

“Yo estoy con MORENA, aseguró Isidro Hernández, y pidió “apoyar al que ofrezca honestidad, debemos llevar el mensaje al pueblo a las comunidades, no hay que apoyar al que quiere comprar conciencias con molinos, con migajas y chismes. Yo ya abrí los ojos, la corrupción no debe imperar, hay que concientizar a la gente, hay que rechazar a los chapulines”, indicó.

A la reunión asistieron 27 representantes de poblados como El Cantón, Paso limonero, Oaxaquillas, Cayaco, Cacahutepec, Las Ollitas, El Rincón, San Isidro Gallinero, Cerro de piedra, La Arena, Cruces de Cacahutepec, Cerrito barrio nuevo, Tuncingo, Las Parotas, Leyes de Reforma, La Estación, entre delegados, exdelegados, comisarios y ex comisarios.