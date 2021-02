¡Jálalo que es pargo!… La tercera es la vencida… ¿cuento contigo?

Por Jacko Badillo

El partido Morena inició el registro de aspirantes a las candidaturas para diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, con miras a participar en las elecciones a celebrarse el primer domingo de junio de este año.

Como seguramente muchos de ustedes ya lo saben, he decidido participar en este proceso por una razón que reviste una gran trascendencia, como lo es el tener la oportunidad de representar a mi pueblo y a la vez cristalizar una de mis máximas aspiraciones: servir con honestidad, transparencia y dedicación a mi querido Acapulco, con amor y pasión desde la alcaldía.

Sé que muchos se preguntarán por qué ahora busco ser el abanderado de Morena, siendo que en el 2015 participé como candidato del Verde y en el 2018 lo hice a través de la alianza PRD-PAN y Movimiento Ciudadano. Pues bien, por principio de cuentas debo decirles que no milito en ningún partido político, que las veces que he competido han sido como representante de la sociedad civil, como candidato externo, y que me encuentro muy agradecido con esos institutos políticos que en su momento me dieron la oportunidad de abanderarlos.

Hoy, nuevamente como ciudadano en pleno uso de mis derechos políticos, y porque los estatutos de Morena lo permiten, busco abanderarlo porque me siento plenamente identificado con los postulados de la Cuarta Transformación que enarbola el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en quien reconozco a un líder de un arrastre impresionante y que fue por él, justamente, por quien hace tres años no pude lograr el triunfo, por el tsunami que provocó e hizo ganar prácticamente a todos los que compitieron al lado de él.

No se confundan, no es chapulineo como dicen, es simplemente creer y tener confianza en un proyecto de nación que busca el bien de su pueblo, que es algo a lo que todos debemos aspirar, más allá de los partidos, más allá de los colores, es por México, por Guerrero y por Acapulco.

Mi reconocimiento y respeto a quienes igual que yo se han animado a competir; de eso se trata la democracia, de que haya participación; sin duda todos tienen los argumentos necesarios para sostener esa aspiración; sólo me resta confiar en que este proceso interno transcurra con civilidad, y que al momento de darse el veredicto lo acatemos y vayamos juntos para dar la batalla a los adversarios de enfrente en las urnas.

Dice el dicho que la tercera es la vencida. ¿Será cierto eso? Y lo más importante… ¿cuento con ustedes?

Mientras tanto… ¡Jálalo que es pargo!