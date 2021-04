Jaime Luis Colón ofrece mayores apoyos al Acapulco rural

Acapulco Gro; a 21 de abril del 2021.- Al visitar comunidades del Acapulco rural, el candidato de la Alianza Va por México, Jaime Luis Colón, aseguró que desde la Cámara de Diputados impulsará proyectos que permitan mejores ingresos económicos para los habitantes de la zona agropecuaria del municipio.

El abanderado de la coalición PRI, PRD y PAN visitó las comunidades de Sabanillas, Ejido Nuevo y la Joya que ha recorrido desde hace mucho tiempo como servidor público federal, estatal y municipal y donde sus autoridades comunales y representantes le dieron la bienvenida de manera cordial.

Acompañado de Manuel Añorve Aguayo, candidato a regidor suplente del Ayuntamiento de Acapulco, Colón García aseguró que la zona rural de Acapulco tiene severos problemas económicos debido a que la pandemia y el mal manejo que se ha tenido ha provocado un estancamiento económico que repercute en la economía de los productores.

“El diagnóstico que se tiene de la zona rural es negativo debido a que los programas federales que ya existían fueron eliminados de un plumazo y por consigna caprichosa y los apoyos que antes les llegaban de manera regular, pero puntual, hoy tiene que pasar bastante tiempo esperándolos para que les lleguen a las manos en menores cantidades”, señaló.

Aseguró que, si el voto popular le favorece este 6 de junio, desde la Cámara de Diputados impulsará acciones directas que vayan en beneficio de las familias campesinas de la zona rural de Acapulco para que se inicie un verdadero crecimiento y desarrollo de las comunidades, así como de los propios habitantes.

“Tengan la confianza que no les voy a fallar porque conozco perfectamente bien la problemática y no soy ningún improvisado a la hora de que hagamos las propuestas adecuadas para todos los acapulqueños de esa zona productora. No haremos invenciones ni estaremos haciendo ocurrencias porque sería traicionar el compromiso con el distrito número 9”.

Habitantes de las comunidades coincidieron en señalar que se sienten abandonados por las autoridades del gobierno federal y ejemplificaron que en tiempos de pandemia nadie los ha visitado salvo las autoridades estatales que han enviado la ayuda que se ha requerido para estos tiempos de dificultad económica y sanitaria.