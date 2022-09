Incumple PEMEX con acuerdos; mantiene Ayuntamiento restricciones de circulación a pipas con combustible

Instruye la alcaldesa Abelina López, a Movilidad y Transportes sancionar y detener a quien no respete el Reglamento; no se renovarán permisos de circulación.

Anuncio

+ No presentó Petróleos Mexicanos el plan emergente de vigilancia mecánica de las unidades externas a la empresa

Acapulco Gro; a 31 de agosto de 2022.- Por disposición del Cabildo, se harán respetar los horarios establecidos en el artículo 84 del Reglamento de Tránsito para la circulación de pipas que transportan combustible, por ello, se aplicará la ley y se detendrá a quienes no acaten la disposición, además, no se renovarán los permisos de circulación a través de la Coordinación de Movilidad y Transporte, fueron los acuerdos que se tomados por la autoridad municipal, ante el incumplimiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Dando seguimiento a las estrategias de circulación de las pipas que transportan combustible, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, encabezó otra mesa de trabajo con autoridades estatales y de Pemex, en la sala Juan R. Escudero del Ayuntamiento. Ahí, los regidores cuestionaron a la empresa por su incumplimiento en la presentación del Plan Emergente de vigilancia mecánica de las unidades externas al que se había comprometido presentar este miércoles, así también, por no respetar las restricciones acordadas para la circulación de sus vehículos en la reunión pasada.

Por la falta de propuestas, la presidenta municipal, Abelina López, determinó a la Dirección de la Policía Vial y a la Coordinación de Movilidad y Transporte, actuar ante esta situación.

“Si ustedes ven transporte fuera de ese horario, hay que hacer detenciones; en el caso del director de Movilidad y Transporte, le instruyo a que no renueve ningún permiso y seguimos en sesión permanente hasta que PEMEX traiga una propuesta”.

De la misma manera, la alcaldesa dijo estar en la mejor disposición de seguir dialogando, al mismo tiempo de pedir a los representantes de PEMEX respeto a los acuerdos que se tomen en las mesas de trabajo.

“Si quiero decirles a directivos de PEMEX, el balón no está en mi cancha, yo no voy a asumir una responsabilidad que finalmente, ustedes son una empresa, es un negocio y lo ven como tal, y lo mío es, sí la generación empleos y sí cuidar el pueblo, pero si deben traernos un plan, no traen un plan, yo no voy a quedarme con el balón, el balón está en la cancha de ustedes. El tema queda restringido, así como lo he escuchado de los regidores”.

El subgerente regional de PEMEX, Omar Pineda, expuso ante el Cabildo, que la empresa no está en condiciones de asumir el control de la inspección y verificación de las unidades externas. Comentó que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien se encarga de este tema, ya que a ellos solo les compete verificar que las líneas transportistas cumplan con las inspecciones.

Los representantes de PEMEX expusieron que seguir los horarios que les marca el municipio generaría un desabasto de combustible para Acapulco y los estados a los que proveen, solicitaron la modificación de los horarios, sin embargo, no cumplieron con las solicitudes hechas por las autoridades durante la reunión anterior.

También fue tratado el tema de la circulación de pipas a través del Macrotúnel, se determinó dialogar con la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), para tratar esta propuesta.

Durante esta reunión estuvo presente la señora, María Magdalena Díaz, quien fue arrollada por una pipa doble remolque que transportaba combustible en septiembre del año 2020.

“La presidenta Abelina López, me ha recibido, la verdad lo veía imposible pero gracias por la oportunidad que me dio la licenciada, Abelina, a los regidores por la propuesta que han hecho, la verdad que la forma en la que actuó la presidenta en sus funciones y respaldada siempre por el Cabildo estoy segura que han hecho la mejor decisión, si ellos como autoridad no se hacen respetar a nosotros como ciudadanos no nos respetan; le aplaudo esto a la presidenta Abelina”.

Los regidores cuestionaron a PEMEX por la falta de atención; la ciudadana agradeció la oportunidad de dar seguimiento a su caso y aplaudió la determinación del Cabildo, dijo que se debe aplicar la ley.

Estuvieron presentes, la secretaria general, Irma Graciela Lee González; la síndica María Inés Mendoza Sandoval y los regidores Pedro Manuel Vigueras Espino, René Juárez Albarrán, Karime Rentería, Judith Luna Nava, Flora Contreras, Sofía Corona Mijangos, Brenda Jazmín Hernández Marino, Ricarda Robles Urioste, Candy Salima Salas, Damaris Ruano Lucena y Juan Solís.