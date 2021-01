Inaugura Ilich Lozano más de 100 metros de pavimentación en colonia La Independencia de la zona conurbada del puerto

Acapulco Gro; a 12 de enero del 2021.- Como parte de las gestiones públicas ante el ayuntamiento de Acapulco, la tarde de este martes el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera inauguró dos tramos de aproximadamente cien metros de pavimentación que comprenden la avenida El Fundador de la colonia Independencia en la zona conurbada del puerto.

El exdiputado federal, comentó que uno de los principales ejes rectores de los representantes populares de la izquierda, es mejorar la calidad de vida de las y los acapulqueños. “Hace tiempo vine a caminar esta calle porque me lo pidieron los vecinos, aquí no se podía ni entrar en carro, les di mi palabra y hoy vengo a cumplirles, ustedes saben que cuando les prometo algo se los cumplo, saben que yo no les fallo” aseveró.

Como muestra de agradecimiento de las y los vecinos de la colonia Independencia, Ilich Lozano fue recibido con pancartas de apoyo, además de música costeña y comida para posteriormente proceder al acto de inauguración.

Por otro lado, Gualberto Méndez quien fuera uno de los principales gestores sociales para lograr dicha obra pública, comentó que no es la primera ocasión en que Lozano Herrera los apoya, “regidor hace tiempo le pedimos la ayuda para pavimentar esta calle, hoy ya podemos transitar sin dificultad y el servicio de transporte es más práctico, no nos falló y por eso le reiteremos nuestro total apoyo, cuente con sus amigos de la colonia Independencia siempre” agregó.

Con dicha obra gestionada por Lozano Herrera, más de 100 familias han sido beneficiadas directamente, pues principalmente durante las épocas de lluvia el camino era casi imposible de transitar por vecinos y el transporte público.