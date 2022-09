Inaugura Abelina López rehabilitación de luminarias en Barra Vieja

Anuncio

+ Como una mujer honesta, que ha ayudado a la gente pobre y sacado a Acapulco adelante en poco tiempo, se expresan ciudadanos sobre la primera edil

Acapulco Gro; a 09 de septiembre de 2022.- Al inaugurar la primera etapa de la rehabilitación de luminarias en el Bulevar Barra Vieja-San Andrés, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, afirmó que su gobierno trabaja para sanear las finanzas del Ayuntamiento, destacando que, “para levantar Acapulco, se requiere de todos.

En la cancha techada del poblado de Barra Vieja, Abelina López dijo a los vecinos que recibió un Ayuntamiento en terapia intensiva, con problemas de basura, drenaje, inseguridad, así como con deudas millonarias heredadas, mismas a las que ha hecho frente con estrategias financieras implementadas por su gobierno que le han permitido cubrir más de mil 200 millones a diversas instituciones, como el SAT, ISSSPEG, además de adquirir camiones de basura, bombas para abastecer de agua a la ciudad entre otras acciones en favor de los acapulqueños.

De la misma manera, dijo que resultado de la austeridad y honestidad con la que ha conducido su administración, se adquirieron dos mil luminarias que están siendo colocadas en distintas colonias, a través de las 14 brigadas que se tienen distribuidas en la ciudad, respondiendo las peticiones ciudadanas.

“No hay dinero que alcance si uno viene a robar, he cuidado el dinero de ustedes, porque finalmente el pueblo me brindó su confianza, pero no para que venga a robar. La grandeza de nuestro pueblo y su nobleza tienen que valorarla. Nosotros venimos a servir y cuidar el dinero de ustedes, a invertirlo en necesidades”, indicó.

De la misma manera, la alcaldesa informó a los pobladores que por más de 10 años “se embolsaron alrededor de 700 millones de pesos”, del remanente que cobraba la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Ayuntamiento por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), debido a que los recursos se destinaban a un Fideicomiso.

La primera autoridad del municipio compartió con los vecinos que, resultado de los ahorros de su administración, invirtió 20 millones de pesos en la adquisición de luminarias, “por eso, hoy, con mucha responsabilidad, puedo decirles, sin problemas, que vamos a instalar las 60 luminarias nuevas”.

Asimismo, les dijo que para el siguiente año se contará con mayor recurso para el municipio, con lo cual podrá responder las necesidades de la población. “Levantar Acapulco requiere del apoyo de todos, sola ya no puedo, se requiere de la participación de ustedes”.

En su intervención, el director de Alumbrado Público, Erick Bello Jaimes, explicó que los trabajos que se llevan a cabo en esa zona del municipio forman parte del programa “Iluminar para Transformar”. Dichas acciones se realizarán en siete camellones centrales, con 49 postes cada uno, para un total de 60 luminarias tipo led de alta potencia, cambio de cableado y conexiones para poder mantener el servicio en la zona turística.

“Esto es enfocado a mejorar las condiciones de vida y nuestra imagen turística del puerto, en esta importante zona en este programa de Iluminar para Transformar que da origen nuestra presidenta es una iniciativa estratégica para atender la demanda ciudadana y para mejorar las condiciones de vida”.

Por su parte, la delegada municipal de Barra Vieja, María de la Luz García Navarrete, agradeció la visita y apoyos otorgados por el Ayuntamiento.

“Yo quiero agradecerle a la presidenta Abelina, estar aquí en el poblado de Barra Vieja. Quiero agradecer todos los trabajos y los apoyos de la presidenta Abelina. Quiero agradecer por la remodelación del kiosco que tenemos y que ella hizo la gestión para que se estén haciendo estos trabajos. Le doy las gracias aquí a mi presidenta, que sé que ha hecho mucho trabajo y es una mujer muy sencilla, que le gusta estar con el pueblo, está aquí para hacer un buen trabajo y la verdad señora presidenta, le agradezco”.

En tanto, la señora Blanca Estela Portillo, dijo: “yo la percibo como una mujer honesta, ha ayudado mucho a la gente pobre y ha sacado a Acapulco adelante en el poco tiempo que usted ha estado, la verdad yo me siento muy feliz de tener una presidenta como usted”.

A su vez, la vecina del poblado, Yesenia Quiterio Zabaleta, dijo: “a mí se me hace una persona de buen corazón y si nos inspira confianza se ve que su alma no tiene malicia, mis respetos y por lo que estoy oyendo va a sacar adelante al pueblo”.

Posteriormente, la señora Heidi Sánchez, dijo comentó que “la verdad le agradecemos que esté aquí por todo lo que nos está ofreciendo y esperamos todos que cumpla con sus trabajos, por qué así cuándo usted se retire del cargo nosotros vamos a decir la presidenta trabajo y cumplió”.

Al término del evento, la alcaldesa junto a pobladores recorrió la obra que se realiza en el kiosco y sus avances que se tienen en el poblado de Barra Vieja.