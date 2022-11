Impulsará Abelina López, a las mujeres del municipio

Anuncio

+ Serán beneficiadas 140 mujeres y forma parte de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género

Acapulco Gro; a 24 de noviembre de 2022.- Al asistir a la puesta en marcha del programa “Mujeres Transformando Acapulco”, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, afirmó que durante su gobierno se dará un fuerte impulso a las mujeres.

Como parte de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género que realiza el Gobierno Municipal, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, lleva a cabo dicha capacitación en favor de 140 féminas emprendedoras del municipio.

En su mensaje, en el auditorio del Colegio de Contadores, la alcaldesa dijo que con el programa “Mujeres Transformando Acapulco” las mujeres de Acapulco tendrán las herramientas necesarias para emprender su propio negocio y así generen mayores ingresos a fin de convertirse en empoderadas.

“Estamos, de alguna manera, en un trabajo o en una lucha de la no violencia contra las mujeres, eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, por eso me parece importante el que se pueda dar la capacitación. Por eso me parece importante que, en estos días, los 16 de activismo podamos generar esta capacitación para poder darles, empoderarlas”, precisó.

De la misma manera, Abelina López dijo estar convencida que las mujeres tienen capacidad para desarrollar distintos roles, tanto en el trabajo como en la familia. Adelantó que en su gobierno se dará un fuerte impulso a las mujeres, felicitando al equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico por las acciones que están realizando en favor de las mujeres y por la recertificación que obtuvo en el paso libre de violencia de género.

En su intervención, el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Erick Romero Morales, dijo que para impulsar a los sectores más marginados se implementó dicho programa, el cual tiene como propósito desarrollar, fortalecer e impulsar a las mujeres acapulqueñas, a través de capacitaciones, las herramientas necesarias para poner un negocio y así convertirlas en emprendedoras y exitosas.

“Se beneficiará a 140 mujeres acapulqueñas, quienes al término del curso obtendrán los conocimientos suficientes para emprenden en sus negocios de repostería, cultura de belleza, diseño gráfico, reparación y mantenimiento de aparatos, entre otros”, dijo.

Señaló que “Mujeres Transformando Acapulco” forma parte de las actividades de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Además, informó que el Gobierno de Acapulco, a través Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico obtuvo la pre-certificación en el paso libre de violencia de género que otorgó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

A su vez, la directora de Desarrollo Económico y Abasto Popular, Elizabeth Parra Gutiérrez, explicó que dicho programa beneficiará a 140 mujeres dedicadas a diferentes actividades como repostería, cultoras de belleza, diseño gráfico, diseños florales y una de reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos. Agregó que las mujeres emprendedoras provienen de las colonias de la zona poniente, Centro, Zapata y Renacimiento.

Asimismo, añadió que, con las capacitaciones, las mujeres adquirirán conocimientos técnicos, contables y administrativos para mejorar sus ingresos, logrando así autonomía económica, libertad y seguridad en el desarrollo de sus profesiones. Dijo que con dicho programa se contribuye a la generación de empleos en el municipio, alineándose a los objetivos trazados a la Agenda 2030 propuesta por la ONU.

“Presidenta, tenga la certeza de que la Dirección de Desarrollo Económico tiene muy claro el objetivo de esta administración, la cual usted encabeza, donde se antepone el bienestar social y económico de las y los ciudadanos del municipio de Acapulco”, dijo.

En representación de las mujeres beneficiadas, la señora, Adriana Marisol Casino, agradeció a la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, por brindar ese tipo de capacitaciones que ayudarán a posicionar en el mercado sus negocios, además de reactivar su economía y la de su familia.

“Buenos días, señora presidenta, Abelina López Rodríguez, quiero agradecerle este día por su apoyo, me siento muy bendecida y agradecida por participar en estas capacitaciones que nos van a dar, ya que a veces es muy difícil para nosotras conseguir los medios económicos para prepararnos. Hoy todas las mujeres que estamos aquí presentes, le agradecemos mucho por tomarnos en cuenta, muchas gracias, señora presidenta”, comentó.

El regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Julián López Galeana, dijo que “Mujeres Transformando Acapulco” es un programa valioso para Acapulco que se convertirá en un referente para el gobierno y las mujeres, ya que con el obtendrán independencia financiera. Reconoció a la alcaldesa por impulsar este tipo de programas para lograr que las mujeres tengan autonomía económica.

“Y aquí hoy presentes, todas y todos, seamos testigos de que este gobierno, este Cabildo cumple su promesa y palabra empeñada. Hace un año, Mujeres Transformando Acapulco era una idea, hoy es una realidad y más de 100 mujeres habrán de ser el primer ejercito como una generación que habrá de poner el ejemplo”, dijo.