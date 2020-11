Impiden ciudadanos arranque de obra del paso elevado de Constituyentes

Acapulco Gro; a 19 de noviembre de 2020.- Un grupo de ciudadanos impidió esta mañana que la alcaldesa Adela Román Ocampo diera banderazo de arranque de la obra del paso elevado de avenida Constituyentes.

La presencia de los vecinos y locatarios de la zona afectada, al hacer acto de aparición, en cuanto la primer edil intentaba dar el banderazo a la obra, impidió el acto protocolario.

Sin embargo, Román Ocampo intentó dar un discurso hacia ellos, cuestión que hizo reaccionar a los colonos de este lugar e impedir que se iniciara con la obra.

Los locatarios y vecinos del lugar dieron a conocer que clausurarán la obra de manera ciudadana y que están preparados para defender sus derechos.

La obra no está en el Plan de Desarrollo Municipal del municipio, no es prioritaria y no se encuentra en el plan de desarrollo urbano y obras públicas, argumentaron.

Señalaron además que con esa construcción se verán afectados en su economía y su tranquilidad, pues impedirá el tránsito de vehículos y transeúntes, limitando el ingresos por ventas a sus negocios.

Finalmente, dieron a conocer que están dispuestos a dar la batalla para lograr convencer al gobierno municipal que la construcción de un paso elevado en esta zona no es necesario y que podrían incluso poner un campamento ciudadano para impedir que la obra se lleve a cabo.

Simbólicamente los vecinos y locatarios clausuraron la obra que el gobierno municipal se empeña en realizar sin el consenso de la gente.