“Ilich Lozano es el único político comprometido con el pueblo, aquí siempre nos ha ayudado y por eso lo queremos para presidente”: Zona Poniente

Acapulco Gro; a 09 de febrero del 2021.- Durante la tarde de este martes a modo de invitación por la gestora social Patricia González Soriano, el aspirante a la presidencia municipal de Acapulco por Morena Ilich Augusto Lozano Herrera, se reunió con vecinas y vecinos de la colonia San Isidro Labrador.

Durante dicho mitin, el exdiputado federal, comentó que, en la zona poniente es donde existe más falta de servicios públicos, siendo el principal problema la falta de suministro de agua potable.

En ese sentido, Lozano Herrera, aseguró que, su proyecto de rescate por Acapulco priorizará a las zonas rurales y suburbanas, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los acapulqueños.

“En discurso suena bonito decir que ayudarán principalmente a los más necesitados, sin embargo, lo que sirve son los hechos que beneficien a los ciudadanos. Me conocen, mi lucha no es de ahora, he trabajado más de 20 años, y lo que me diferencia de todos es que yo no tengo ningún solo señalamiento de corrupción y le he cumplido al pueblo, más de trescientas pavimentaciones me respaldan” aseveró.

Por otro lado, la gestora social Patricia González, comentó que en Ilich Lozano siempre han encontrado ayuda, y por eso apoyarán cualquier aspiración que tenga. “Hemos trabajado con el maestro Ilich y siempre que necesitamos nos ayuda, por eso sabemos muy bien que es el único político que tiene sensibilidad con el pueblo, y cómo él lo dice no falla” agregó.