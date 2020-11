Igor Aguirre Vázquez es un convencido que las asociaciones civiles deben de servir para ayudar a la gente y no como trampolín político

Acapulco Gro; a 14 de noviembre del 2020.- La pandemia que brotó en ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, no solo socavo las capacidades institucionales de Guerrero, sino que cada día recrea escenarios indescriptibles, llenos de tragedia, desesperanza y muerte, a la que no se puede ser ajeno ni ser un simple espectador, precisa el presidente de la asociación civil Más por Acapulco, Igor Aguirre Vázquez.

Entrevistado en un breve resquicio de su apretada agenda de actividades que realiza diariamente en barrios y colonias de este destino de playa, tal y como lo ha venido haciendo desde hace un año, para cumplir con la misión de la asociación Más por Acapulco, que no se ha detenido desde que inició la crisis sanitaria por el Covid-19, de apoyar con productos de la canasta básica al sector más vulnerable de la ciudad, confiesa que la pandemia tomo por sorpresa a todos.

–¿Qué impulsa a Igor Aguirre sacrificar tiempo y dinero, en una cruzada de salud, que debiera ser atendida por los tres órdenes de gobierno?

Soy guerrerense, antes que nada, por tanto, no puedo ser indiferente a la difícil situación que padecen hombres y mujeres del puerto de Acapulco, que, si bien no soy millonario, pero tengo el ejemplo de mis padres de compartir lo poco que tengo, con los que menos tienen y no ser indiferente a esa realidad que viven todos los días, por haber perdido sus centros de trabajo y de no poder llevar el alimento a sus casas.

–¿Esa es la razón de la asociación civil Más por Acapulco?

Esa es su misión, yo soy un convencido que si te das cuenta que ni los políticos ni las autoridades se preocupan por quienes están viviendo la tragedia de la crisis económica, es necesario que como sociedad pongas tu granito de arena, por eso hemos instalado once comedores itinerantes y quiero decirte, que personalmente los superviso y verificó que se atienda a la gente, porque desgraciadamente la pandemia del coronavirus va a seguir y tenemos la obligación de ayudar con lo que este dentro de nuestras posibilidades.

–Hay también algunos personajes que están llevando ayuda a las colonias…

Efectivamente, en mis recorridos los he encontrado que cargan desde carne, casilleros de huevos, chorizo y pollo, pero los llevan a vender y creo que no se vale, no puede ser que los políticos que cuentan con una dieta mensual para apoyar a la gente más necesitadas hagan negocio con su penuria, me parece lamentable.

–Pero también ofreces programas de capacitación a las personas que quieran superarse, ¿no?

Es correcto, Más por Acapulco está ofreciendo cursos de capacitación para que aprendan un micronegocio, que, por cierto, iniciamos con el programa Mujeres Emprendedoras, el cual tiene un año, que abarca desde enseñarles a cortar el cabello, pedicura, preparar el mezcal de sabores, elaborar la mermelada, entre otros productos, a quienes demás de les ayuda a comercializarlos y profesionalizar sus productos. Son 150 mujeres que tienen su marca propia de los artículos que elaboran y vamos por más.

–Qué opinas que en varias encuestas te toman en cuenta en este proceso electoral

Sí, las he visto, incluso, en encuestas nacionales y esto me da un aliciente de analizar si voy al proceso electoral, claro, siempre y cuando así lo decida la gente, yo estaré atento y en lo personal estoy preparado para cambiar la política social y aperturarla para los jóvenes, que no se les cierren las puertas y que se les dé la oportunidad.

–¿Entonces no hay nada concreto?

Estamos en esa ruta, seremos pacientes y por supuesto que me gustaría ser parte de la elección del 2021, pero de ninguna manera nos va a distraer seguir cumpliendo con la gestoría y con la ayuda que se debe de llevar a las familias que están atravesando por esta complicada situación sanitaria.

–¿Pero ya hubo un acercamiento con el Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT), Victoriano Wences Real?

En efecto, tuve la oportunidad de estar con él en Chilpancingo, quien está interesado en crear nuevos cuadros importantes en la política y acordamos trabajar unidos, sin perder el rumbo de fortalecer la política social a favor de los sectores más desprotegidos, así que vienen buenas cosas y vamos a seguir trabajando por Acapulco, próximamente habrá noticias, ya les estaré informando.

–¿De dónde salen los recursos con los que se sufragan estos apoyos?

Bueno, yo quiero decirte que soy empresario, toda la ayuda alimentaria y programas que impulsa Más por Acapulco, salen de mis empresas y le rindo cuentas a mi esposa, quien también me acompaña en mis recorridos y se ha dado cuenta de la difícil situación que viven miles de personas.