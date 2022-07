“Hipocresía” que se tenga que pagar para certificar playas: Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 14 de julio de 2022.- Durante los asuntos generales de la primera sesión ordinaria de Cabildo del mes de julio, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, afirmó no tener recursos para pagar medio millón de pesos y así poder tener playas certificadas, sino al contrario, trabajará en el saneamiento de la bahía.

“Me parece hipocresía que certifiques playas de Acapulco y tengas que pagar medio millón de pesos. De lo que nos tenemos que preocupar es que realmente se hagan los trabajos de saneamiento, es decir de trabajar de rehabilitar”, precisó López.

Asimismo, informó a los regidores del Cabildo que resultado de las gestiones realizadas, mañana viernes, junto a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se anunciará una inversión de más de 300 millones de pesos para la rehabilitación de varios colectores de la ciudad.

“Con el apoyo que ustedes tuvieron a bien dejar aprobado en el presupuesto 50 millones de pesos para el saneamiento, de ese sentido, nos correspondieron 50 millones para hacer una mezcla de recursos con el Estado y la Federación. Mañana se da el anunció de las obras y que eso si va hacer efectivo”, añadió.

“Me parece que no me gastaré medio millón de pesos que no lo tengo, lo que tenemos que hacer es trabajar para que el año que viene certificar bajo realidad, en una estrategia. Lo más fácil es ir a regalar medio millón y no lo tenemos”, concluyó.