Habrá impulso a la inversión y mejoramiento de la obra pública en el municipio: Ricardo Taja

*Se compromete a echar andar el implant en Acapulco

*Acude como invitado al programa “Construyendo diálogos con candidatos”

*Analizará propuestas que tengan los integrantes de la CMIC

*Se buscará retirar la alerta de EU y recuperar vuelos y cruceros

Acapulco Gro; a 13 de mayo de 2021.- El candidato de la coalición PRI-PRD a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, se comprometió con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en que todas las obras que se hagan en el municipio serán para empresas locales en apoyo a la economía de quienes le apuestan al destino.

“Toda la obra pública la repartiré con empresas de aquí de Acapulco, no permitiré el monopolio además los proyectos de infraestructura no los voy a hacer si no es consensado por ustedes y por arquitectos”.

Al asistir como invitado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el presidente del organismo, José Alberto Díaz Servín, externó que es importante que un presidente escuché a los empresarios de la construcción y así poder dotar a la población de espacios para la educación, salud y generar obras de gran impacto para el desarrollo de Acapulco y el impuso a las empresas acapulqueñas.

“Para nosotros es importante escuchar tus propuestas y que tú escuches el sentir de la construcción para fortalecer compromisos que cumplas de llegar a la presidencia municipal”.

Durante el encuentro “Construyendo diálogos por la democracia”, Taja Ramírez escuchó a los constructores y firmó compromisos con ese sector entre los que destacó que la obra pública sea realizada por empresas locales respetando la ley de obra pública Estatal o Federal de acuerdo con el origen de los recursos.

Taja Ramírez dijo que es importante luchar por quitar la alerta de viaje que mantiene Estados Unidos ya que con ello se podrán recuperar vuelos internacionales perdidos y atraer cruceros que permitan un relanzamiento para Acapulco.

Ante los integrantes de la CMIC, el candidato del PRI-PRD firmó parte de sus compromisos como son la actualización del frente de precios unitarios para presupuestos de obra pública, impulsar la equidad de género en la ejecución de obra pública apoyando a las mujeres empresarias en la industria de la construcción, la profesionalización de los funcionarios asignados a cada Secretaría o Dirección cumpliendo el perfil requerido, fomentar inversiones privadas y hacer partícipes a las empresas de locales de los proyectos o ejecución de dichas inversiones, hacer reuniones periódicas entre las CMIC y la Secretaría o Direcciones ejecutoras de obra pública para dar seguimiento a los programas de obras y evaluación de alcances y metas, entre otros.

En el evento también estuvieron presentes el secretario general y tesorero de la CMIC, Carlos Sevilla Rodríguez e Isaí Martínez Carbajal, respectivamente.

Ahí, Ricardo Taja les dijo que se rodeará de los mejores para gobernar Acapulco, apuntó que analizará las propuestas externadas durante la reunión y reiteró ante los constructores la importancia de tener una buena relación con el Estado y la Federación ya que el 97.4 por ciento del presupuesto para Guerrero es del gobierno federal y por eso será el mejor amigo del presidente.

Por último, señaló que todo el dinero que se roban los funcionarios lo van a ver reflejado en programas sociales. “De los 200 o 300 millones que se roban al año los funcionarios, yo se los regresaré a los acapulqueños”.