Gana Abelina López el debate de candidatos a la alcaldía de Acapulco

Fuimos a dar a conocer propuestas, no al show de los payasos, asegura la candidata morenista.

*Cuando se va arriba los adversarios buscan restarte puntos.

Este lunes se llevó a cabo el debate público de candidatos a la alcaldía de Acapulco organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), mismo que por proyectos y propuestas, ganó Abelina López Rodríguez.

De manera contundente ganó la abanderada morenista el debate que se llevó a cabo este lunes en las instalaciones del IIEPA de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), mismo que se basó en propuestas de Seguridad Pública, Desarrollo Social y Servicios Públicos.

Ante el público asistente y los demás candidatos, López Rodríguez habló de sus propuestas como que es un hecho la creación de un C5 en Acapulco, el darle un viraje a la administración pública en mejoras para el ciudadano, dignificar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, dotar de agua potable a los porteños, reducir y ahorrar gasto con la compra de parque vehicular para la recolección de basura, la construcción de una Ciudad Deportiva en la zona Diamante, la implementación del Taxi Rosa exclusivo y seguro para mujeres, dar resultados desde los primeros días de gobierno con “100 días, 100 acciones”, el rescate de la Laguna de Tres Palos, Apoyo y detonación de economía y agricultura en zonas rurales, entre otras.

Al término del debate, su porra y sus fieles seguidores ya la esperaban a las afueras del recinto, lugar desde donde emprendieron una caminata con rumbo al Asta Bandera en donde la candidata recibió muestras de apoyo y respaldo.

Tras dirigir un mensaje a sus seguidores, en entrevista indicó que el debate lo ganó porque trae propuestas, por eso no se subió al ring del show y la denostación.

“Con propuestas, yo no fui a hacer el show de payaso porque vamos a ganar y se requiere conocer los problemas reales de Acapulco y como se van a resolver, por eso hemos planteado una alianza con asociaciones civiles, inversionistas, Naciones Unidas, porque es la forma de resolver algunos de los problemas que tenemos”, afirmó.

“Cuando una va arriba los adversarios buscan bajarte puntos, pero yo estoy clara de los problemas que tiene Acapulco, mis 35 años de trabajo me permiten, creo que el debate hablando de mi persona fue constructivo, porque quien pretende gobernar no puede caer en payasadas, no puede caer en irresponsabilidad, tenemos que ir pensando cómo vamos a sacar adelante a Acapulco”.