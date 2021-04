Estoy preparado para cualquier escenario porque son marinero de aguas profundas: Víctor Aguirre Alcaide

Acapulco Gro; a 03 de abril del 2021.- El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Acapulco, Víctor Aguirre Alcaide, dejó en claro que “no cederá ante caprichos ni chantajes y mucho menos imposiciones” con respecto a quién deberá encabezar la candidatura por la coalición PRI-PRD en este municipio.

“Vamos con todo a construir y fortalecer esa alianza ganadora, pero respetando la palabra empeñada. Estoy preparado para cualquier eventualidad porque soy marinero de aguas profundas y se cómo defenderme ante tiburones, dinosaurios y uno que otro cocodrilo”, sentenció.

Advirtió que, en caso de no respetarse los acuerdos previamente consensados, los únicos culpables de que eventualmente se rompa la alianza entre los dos partidos, serán los que se han encaprichado en impulsar a otro personaje que “se encontraba en la hamaca y nada hizo ni ha hecho por construir acuerdos”.

Durante un encuentro en el que se sumaron profesionistas y emprendedores a su proyecto de trabajo por la presidencia municipal de Acapulco, Aguirre Alcaide también dejo en claro que “no es promotor ni agorero de que se pueda romper la coalición”, pero si de que se respeten los acuerdos previamente establecidos en cada una de las reuniones que se sostuvieron para conformar y consolidar la alianza PRI-PRD, y donde siempre se expresó que Acapulco lo encabezaría el partido que no llevara la candidatura al gobierno del estado.

“Lo digo claro, no soy promotor de la ruptura, pero si soy un férreo defensor de que se cumpla la palabra y los equilibrios, y por eso no voy a ceder en esta situación de chantaje. No se vale que, al cuarto para las doce, despierten a alguien que estaba en la hamaca y que diga, dice mi papá chaparrito y mi mamá morenita que siempre si voy, porque no somos chamacos de la política”.

Adelantó que, de continuar con esa dinámica, van a conocer al verdadero perredismo y a la verdadera izquierda, aunque dejó en claro que, para él, su candidato al gobierno del estado es Mario Moreno Arcos, porque empeño su palabra y la tendrá que sostener porque es un hombre de principios.