Estoy convencido que no solo seré candidato, sino el presidente municipal de Acapulco: Víctor Aguirre

Enrique Villagómez/Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 22 de febrero de 2021.- El candidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, Víctor Aguirre Alcaide, dejo en claro que, “está convencido de que no solo será el abanderado de la coalición PRD-PRI, sino que será el presidente municipal de este destino turístico, por la gran aceptación ciudadana que tienen sus aspiraciones”.

Al recibir el espaldarazo del gremio de transportes en todo el municipio, encabezados por los dirigentes Omar Reyes Campos, presidente de la Agencia de transportistas en el estado, así como de Mateo Torres Mariche, líder de la OUAA, entre muchos más, Aguirre Alcaide confirmó que las platicas entre los partidos que integran la alianza (PRD-PRI), “van por muy buen camino”, por lo que estima que será a finales del presente mes (febrero), cuando se confirme su designación como candidato a la presidencia de Acapulco.

“Hay acuerdos y se honrara la palabra. No hay ningún problema y vamos a esperar los tiempos, pero desde ahora te digo que, estoy convencido de que no solo voy a ser el candidato de la alianza, sino que voy a hacer el presidente municipal de Acapulco en los próximos tres años”.

Aguirre Alcaide a quien recientemente le levantaron la mano tanto Mario Moreno Arcos como Evodio Velázquez Aguirre, reiteró que las platicas que se llevan a cabo entre ambos partidos para definir las candidaturas en los cinco municipios más grandes electoralmente de Guerrero, observan posturas “maduras y responsables”, por lo que no duda en que se “honrara la palabra” para llevar a los candidatos mejor posicionados.

“Se ha planteado muy claro el tema de Acapulco donde los equilibrios y contrapesos son además de necesarios muy indispensables y en esa postura vamos caminando”, insistió.

Insistió en que hay voluntad y sobre todo responsabilidad por parte de ambos partidos, los cuales entienden perfectamente que deben estar representados equitativamente en todos los ámbitos, tal y como sucedió en los 28 distritos electorales, por lo que adelantó que continuará trabajando y construyendo el futuro de Acapulco.

“Nadie en política es tonto y mi candidato Mario Moreno creo que no es suicida para no llevar al perredismo en Acapulco. Creo que esto es muy importante y él lo sabe perfectamente. En política nadie es suicida porque todos conocemos como se teje una gran alianza, y las sumas multiplican y hay que seguir haciéndolo. Esa es mi política y es la misma de la coalición, por eso no dudamos en que se honrara la palabra y vamos a seguir caminando”, concluyó.