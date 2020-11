Es tiempo de los jóvenes de Acapulco y de todo Guerrero: Yoshio Ávila

Acapulco Gro; a 05 de noviembre de 2020.- El Presidente de la Asociación Civil Compromiso Ciudadano, Yoshio Ávila González expresó que “es tiempo de darle también oportunidades a las y los jóvenes en todo Acapulco y en todo Guerrero”.

El político morenista asistió a un encuentro de “Jóvenes por la Defensa de la cuarta Transformación” al que convocó el aspirante a la dirigencia estatal del partido Morena en el estado de Guerrero, Galdino Nava.

Dicho evento, fue un foro abierto, en donde jóvenes entusiastas y con gusto en la política, expresaron sus ideas frente al presídium que estuvo presente esa tarde noche en la cancha de la CROM en el puerto de Acapulco.

La voz, de una chica se hizo presente al manifestar que ella se sentía identificada con Yoshio Ávila, porque precisamente es tiempo de que a los jóvenes se les debe de dar espacios que antes no han tenido.

Las coincidencias se hicieron presente cuando otro de los presentes hizo hincapié en que es momento de que los jóvenes actúen en y tengan oportunidades en política, por lo que refrendó su apoyo al joven morenista ahí presente.

Durante su discurso, Yoshio Ávila, destacó que deben acabarse “entre todos con los vicios de la vieja política e impulsemos un cambio profundo”, por lo que celebró la organización de la defensa juvenil de la 4T que impulsa Galdino Nava.

Agregó que “no vamos a poder acabar con la corrupción que ha habido en Acapulco y en Guerrero sin los jóvenes, no vamos a poder acabar con la marginación y la pobreza con la que han dejado el estado, sin la pasión de los jóvenes y no vamos a poder arrebatar las oportunidades que secuestraron para que los jóvenes no tuvieran una oportunidad laboral, sin la participación de la Juventud”.

Finalmente, Yoshio Ávila insistió en darle al puerto un cambio significativo, pero que para esto ocurra es necesario la participación de los jóvenes.

Entre oles y porras, Yoshio Ávila terminó su participación, no sin antes celebrar que Galdino Nava haya propiciado un encuentro con este sector al que “se le debe abrir la puerta”.