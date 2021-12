Entrega SSP reconocimientos a policías destacados por su labor

Anuncio

Acapulco Gro; a 08 de diciembre 2021.- Por su entrega al servicio, respeto a los derechos humanos, disciplina, lealtad institucional y compañerismo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal entregó reconocimientos a oficiales de distintas áreas.

Durante la ceremonia en las instalaciones de la Secretaría, se otorgaron reconocimientos a los trabajadores José Guadalupe Campos Jiménez, Nerick Alejandro Moreno Hernández, Luz del Carmen Medina Pano, Antonio Calixto Avilés, Osmara Orozco Clavel e Ismene Madero Manrique, de las policías Preventiva Urbana, Turística, Vial, Auxiliar, Rural y de la Academia, respectivamente, por su labor desempeñada en el mes de noviembre.

El secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez, indicó que en esta ocasión se reconoció a hombres y mujeres que han entendido que primero está el servicio, la prevención, la atención a la ciudadanía, respetando siempre sus derechos humanos y generando entornos más seguros.

“Estamos trabajando para la construcción de la paz con este antecedente, encaminando a la dignificación de los cuerpos policíacos, reconociendo a los elementos por sus actos sobresalientes en el servicio policial, que son resultado de la preparación y el esfuerzo que pone cada uno en el cumplimiento de su deber”, afirmó.

La síndica procuradora, María Inés Mendoza Sandoval, felicitó a los agentes por su labor, manifestó que este gobierno es de puertas abiertas y les exhortó a trabajar con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honestidad y respeto a los derechos humanos, siguiendo los principio de la Cuarta Transformación, que son: no mentir, no robar y no traicionar.

“Seguiremos trabajando de la mano, para que juntos podamos transformar la seguridad pública de nuestro bello puerto de Acapulco”, declaró.

La Policía Ismene Madero Manrique, con 18 años de servicio, celebró este reconocimiento y afirmó que es la primera vez que se les entrega un estímulo por su labor.

“Es la primera vez que recibo un reconocimiento de estímulo por mi lealtad y labor ante la ciudadanía”, indicó.

El gobierno presidido por Abelina López Rodríguez, continúa trabajando en la capacitación y certificación de los cuerpos policíacos para brindar un buen servicio a la ciudadanía.