Entrega Abelina López microcréditos a comerciantes

Acapulco Gro; a 09 de noviembre de 2022.- En apoyo para que las y los pequeños empresarios pongan en marcha negocios que generen ingresos y les permita mejorar su calidad de vida y de sus familias, la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, entregó 200 microcréditos del programa Fondo de Garantía y Capital de Riesgo a comerciantes de 72 colonias, por un monto total de un millón de pesos.

En el Antiguo Ayuntamiento, Abelina López entregó los préstamos económicos de manera personal a cada comerciante por un monto de 5 mil pesos sin intereses, explicó que los recursos utilizados son propios del Ayuntamiento y que en próximos días se incrementará el número de beneficiados, toda vez que su gobierno aplica de manera transparente los recursos.

“Este dinero de un millón de pesos es gracias, a que no me estoy robando el dinero, por eso se logró hacer este pequeño esfuerzo, para poder hacer la entrega de estos 200 apoyos. Voy a entregar otros de otras 500 personas, pero son de estos esfuerzos de no robarle al pueblo. Por eso hoy, ha sido posible que se entregue este préstamo para ustedes, no van a pagar intereses porque no buscamos lucrar, lo que buscamos es como juntos podemos salir adelante”, dijo.

En su intervención, el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Erick Romero Morales, señaló que con esos apoyos permitirán a los comerciantes combatir la desigualdad y pobreza, fomentando la actividad económica que contribuirá en la creación de nuevas pequeñas empresas, además de que dicho programa está establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, alineados con los objetivos del Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030.

“La entrega de estos microcréditos es una estrategia de este Gobierno Municipal para brindar apoyo a los dueños de un taller de carpintería, una miscelánea, que muchas veces son olvidados y la instrucción de nuestra presidenta municipal, la maestra Abelina López Rodríguez, ha sido de impulsar a los sectores sociales más marginados, es por ello que este Gobierno Municipal ha enfocado especial atención y ha destinado parte del presupuesto 2022 en la entrega de estos microcréditos”, mencionó.

A su vez, la directora de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario, Elizabeth Parra Gutiérrez, explicó que de los apoyos otorgados fueron 170 mujeres y 30 hombres dedicados a diferentes actividades económicas como venta de ropa, alimentos y productos de catálogo, misceláneas, salones de belleza, de colonias y comunidades como Jardín Palmas, Mangos y Azteca, Ciudad Renacimiento, Zapata, Sabana y de las comunidades.

“Presidenta, como Dirección de Desarrollo Económico tenemos claro que la aplicación correcta de las políticas públicas con la entrega de estímulos económicos, nos permite hacer que la ciudadanía trabaje de mano con su gobierno, es por ello que seguiremos uniendo esfuerzos para que el bienestar y desarrollo social, económico en Acapulco sea una realidad”, agregó.

A nombre de los beneficiados, la señora Josefina Hernández Valle, agradeció a la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, la entrega de los microcréditos, mismos que les ayudarán a reactivar sus pequeños negocios que fueron afectados por la pandemia generada por el Covid-19.

“Es para mí un honor darle las gracias a la presidenta de nuestro bello puerto de Acapulco, licenciada Abelina, muchas gracias por este apoyo en nombre de todos mis compañeros, le agradecemos de corazón”, dijo.

Acompañaron a la presidenta, el secretario general del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, así como síndicos, regidores y funcionarios.