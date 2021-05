Ensucia Abelina la campaña porque nomás no convence a los acapulqueños: Jorge Camacho

Acusar sin pruebas a alguien comete el delito de daño moral y se puede castigar y además esta molesta porque Morena fue un fracaso en Acapulco y ella no es aceptada por sus propios compañeros, dice.

Acapulco Gro; a 25 de mayo del 2021.- El coordinador de la campaña del PRI-PRD en Acapulco, Jorge Camacho Peñaloza, aseguró que la candidata Abelina López Rodríguez se ha dedicado a ensuciar la campaña con palabrería, amenazas y bravuconerías porque nomás no convence a los acapulqueños que ya saben lo que significa Morena como gobierno.

El coordinador de campaña de Ricardo Taja Ramírez agregó que la diputada federal con licencia no tiene calidad moral para andar enlodando a la gente que está presentando propuestas y ofrece un gobierno de aptitudes y no de ineptitudes como el que ha ejemplificado Morena en Acapulco.

“Qué tiene que decir una señora diputada federal que públicamente, frente a todos los legisladores, admitió haber sido parte del círculo de corrupción. No tiene vergüenza de vociferar que representa la limpieza política cuando su partido la protegió en lugar de aplicarle la ley por cometer el delito de soborno y admitirlo cínica e impunemente”.

Se preguntó si la señora López Rodríguez no ha escuchado en la campaña que dice estar realizando el marcado reclamo de los acapulqueños del abandono que tiene su partido a la ciudad. “¿No ha escuchado que los acapulqueños reclaman agua potable, reclaman seguridad pública, reclaman servicios básicos como limpieza y alumbrado público?”.

Puntualizó que Abelina tiene que cerrar la boca para que el nivel de campaña en Acapulco no lo ensucie con sus dichos absurdos y en donde su partido está en franca decadencia por no haber entendido que el cambio que buscaba la gente nunca llegó.

“Más que letrada en leyes, en Derecho, Abelina debe tener sentido común que en su partido existen pugnas muy fuertes al grado que no la quieren porque llegó a la candidatura de una manera sospechosa, como lo hacen los corruptos, comprando cargos y conveniencias. Creo que debería empaparse más de información real y no andar con elucubraciones que no sirven de nada”.

Pero si sabe de leyes, Camacho Peñaloza abundó que las acusaciones que ha hecho contra el candidato Ricardo Taja Ramírez debe respaldarlas con pruebas reales y no inventadas porque de otra forma comete el delito de daño moral.