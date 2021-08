Encabeza Ramiro Solorio protesta por aumento en la tarifa de la Autopista del Sol

El dirigente de Movimiento Ciudadano afirmó que, "El gobierno federal no ha apoyado a nuestro municipio, mientras en otras latitudes del país se cuenta con exenciones fiscales, o megaproyectos como el Tren Maya".

Acapulco Gro; a 02 de agosto del 2021.- El Dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, encabezó una protesta pacífica junto con su equipo de trabajo, para tomar postura en contra del aumento a la tarifa de la Autopista del Sol.

El Maestro Ramiro Solorio destacó que, “este es el quinto aumento en menos de 3 años, que es lo que lleva el gobierno federal en turno, que se realiza a la Autopista del Sol, es lamentable.”

“Más del 80% de los productos que consumimos en Acapulco entran por aquí, y con cada aumento se genera una espiral inflacionaria que se ve reflejada en el costo de la canasta básica, en plena pandemia esto es inaceptable. Y es por esto por lo que siempre hemos protestado en contra de este tipo de injusticias”.

El dirigente de Movimiento Ciudadano puntualizó: “El gobierno federal no ha apoyado a nuestro municipio, mientras en otras latitudes del país se cuenta con exenciones fiscales, o megaproyectos como el Tren Maya, a nuestro puerto sólo se han dedicado a afectarlo de manera permanente. Hacemos un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que, si no nos va a ayudar, entonces que no nos perjudique”.

Ramiro Solorio, finalizó: “Ya basta de que se burlen de los acapulqueños. Tenemos que alzar la voz tenemos que poner un alto y tenemos que entender que este nuevo incremento en la Autopista del Sol nos afecta a todos”.