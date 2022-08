Encabeza la alcaldesa mesa de trabajo con empresarios, hoteleros y diversos giros comerciales

Anuncio

+ Reconocen disposición de la presidenta y dicen ser “sus mejores aliados”

Acapulco Gro; a 30 de agosto de 2002.- Para mejorar la ciudad y atender las necesidades debemos de caminar juntos, dijo la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, a dirigentes de Cámaras Empresariales, Hoteleros, Restauranteros, Agencias de Viajes, durante una mesa de trabajo, donde abordaron lo referente a la Ley de Ingresos del próximo año 2023 entre otros temas.

En la sala de Cabildo, Juan R. Escudero, la alcaldesa informó a los asistentes que recibió un Ayuntamiento con deudas millonarias, a las que ha hecho frente con austeridad y estrategias financieras, que le han permitido pagar en lo que va de su Gobierno más de mil 200 millones a diversas instituciones como más de 600 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 44 millones al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), así como también al Infonavit; IMSS entre otras.

Abelina López afirmó que las acciones administrativas implementadas en su gobierno han permitido tener estabilidad financiera, prueba de ello -dijo- el superávit de 583 millones de pesos logrado en el primer semestre de su administración, situación que desde hace 22 años no ocurría en Acapulco.

“No les estoy robando empresarios, no se robar, no se viera esto, no hubiera pagado este montón de deudas, muchas necesidades tienen Acapulco; se dejó caer Acapulco definitivamente.

La ruta de poder mejorar es sanear la administración, yo espero, el año que viene, 600 millones de pesos más de puro ahorro que no robe, tenemos que caminar juntos, necesitamos levantar Acapulco juntos, yo estoy en la mejor disposición, vamos metiéndole mano a la Ley de Ingresos, yo no tengo ningún problema”, afirmó López Rodríguez.

Asimismo, la presidenta compartió a los empresarios y dirigentes de asociaciones, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha hecho dos requerimientos para que el Ayuntamiento cubra la deuda heredada de 776 millones de pesos que tiene la (Capama), a pesar que en los 10 meses su gobierno va al corriente y pagado al organismo 200 millones de pesos.

Durante el encuentro la edil instruyó a sus funcionarios realizar mesas de trabajo con los empresarios y dirigentes de asociaciones, y dar seguimiento a la Ley de Ingresos 2023, a la regularización, así como al programa de mejora regulatoria.

La alcaldesa llamó a los asistentes realizar las contribuciones municipales, al destacar que se requiere trabajar en conjunto para mejorar Acapulco y así incrementar la afluencia de visitantes.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), en Guerrero, Enrique Castro Soto, agradeció y reconoció a la alcaldesa la disposición de escuchar de manera directa las inquietudes del sector empresarial.

“Los negocios agremiados a nuestras asociaciones y cámaras empresariales, nos encontramos de su parte y sabemos lo importante que es trabajar y contribuir de manera proporcional y equitativa conforme a como lo marcan las leyes, precisó.

A su vez, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Acapulco (CANACINTRA), Rodolfo Vázquez Sobernais, dijo: “nosotros somos gente trabajadora que le apostamos al municipio, somos sus mejores aliados, con mucho gusto estamos en la mejor disposición de coadyuvar y trabajar siempre de la mano con el municipio porque sabemos es la forma de tener buenas luminarias, buenas calles, buenas áreas verdes”.

En su oportunidad, la presidenta de los Restauranteros de Pie de la Cuesta, María Nelly Mejía Cienfuegos, destacó que “somos sus aliados, queremos trabajar en beneficio de Acapulco, nosotros apoyamos todas las invitaciones, todo lo que usted traiga en beneficio de Acapulco”.

Estuvieron presentes en la reunión, la Secretaria General del Ayuntamiento, Irma Graciela Lee González; el Síndico Administrativo Financiero, Contable y Patrimonial, Miguel Jaimes Ramos, entre otros funcionarios.