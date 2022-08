Encabeza la alcaldesa, la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de agosto

Anuncio

+ Este es un Gobierno de Transformación de Finanzas Sanas, afirman ediles

Acapulco Gro; a 24 de agosto de 2022.- Durante la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de agosto, regidores aprobaron por mayoría el dictamen sobre las ampliaciones y reducciones líquidas a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos y al presupuesto de Ingresos, del periodo enero-junio, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, así como también las adiciones y ampliaciones presupuestales a nivel de partida específica del gasto del mismo periodo.

Durante la sesión celebrada en la sala Juan R. Escudero, por mayoría, los ediles aprobaron el punto de acuerdo presentado por la alcaldesa, Abelina López Rodríguez para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que la Revista Vehicular que realiza a los vehículos para la distribución de hidrocarburos, (combustibles) y/o materiales peligrosos, sea obligatorio cada tres meses.

Además, se aprobó por unanimidad un exhorto a Petróleos Mexicanos, (PEMEX), para que su Instalación TAR, (Terminal de Almacenamiento y Reparto) ubicada en la Base Naval de Icacos, sea retirada de ese lugar, por el riesgo latente que representa para residentes y visitantes.

Referente al dictamen sobre las ampliaciones y reducciones líquidas a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos y al presupuesto de Ingresos del periodo enero-junio, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, el síndico procurador, presidente de la comisión de Hacienda, Miguel Jaimes, dijo que las ampliaciones correspondían a 583 millones 859 mil 759 pesos.93 centavos

En ese sentido, la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, destacó que en el primer semestre del año su gobierno superó con 79 millones de pesos, rebasando los 818 millones proyectados, en comparación a los recaudado el año pasado en el mismo periodo.

“Con el esfuerzo que todos estamos haciendo, esto se viene ingresando más, y yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes, porque este es el resultado de un trabajo en conjunto, no es mío en lo personal, este es el esfuerzo de ustedes compañeros. La verdad, ¡gracias! Yo siempre he dicho que tengo un Cabildo muy responsable, esa madurez que ustedes tienen, me ha permitido tomar decisiones que ustedes me guían”, afirmó López Rodríguez.

Por su parte, el edil René Juárez Albarrán, expresó: “me gustaría reconocer porque aparte de los 79 millones está el aumento en participaciones federales por el tema de ISR y eso hay que reconocerlo, hay que reconocerlo a la alcaldesa y tiene mi apoyo”.

Opinión que compartió el regidor, Manuel Añorve Aguayo, quien agregó: “hemos coincidido que lo que nos mueve no han sido los partidos ni los colores, si no el amor a Acapulco y eso es algo que yo le reconozco y que también le reconozco la difícil decisión que, entrando usted señaló lo que la administración pasada dejó, el atacar y centralizar tal vez el tema de los ingresos no cayó bien a todos dentro del Gobierno, pero se están viendo ingresos superiores por 79 millones de pesos”.

A su vez, la regidora Sofía Corona Mijangos, dijo: “quiero felicitarte, decirle al público en general que este es un Gobierno de transformación de finanzas sanas que es el punto que puede hacer la diferencia de volver a rescatar a nuestro bello puerto y que se den cuenta de lo que has logrado en menos de un año, que Acapulco se sienta que estás haciendo un buen trabajo, que estás haciendo un buen manejo de las finanzas”.

En tanto, al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda sobre las adiciones y ampliaciones presupuestales a nivel de partida específica del gasto del mismo periodo enero-junio, correspondientes al periodo fiscal del año 2022 fue aprobado por mayoría.

Asimismo, los regidores aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a través del cual aprueban en sus Términos el Resolutivo Emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con base en el Expediente Administrativo 16/2019, Instaurado en Contra de los Ciudadanos César Valle Trujillo y Vicente Valle Trujillo, al haber construido Casa-Habitación, Galeras y Portón de Acceso en la calle Sección Regional, Lote 1, Manzana 1, en la Colonia Burócratas; con Invasión a Vía Pública y sin contar para ello con la documentación que acredite la legalidad de la misma.

Además, los ediles aprobaron solicitar el implementar de manera inmediata y permanente, el programa de Deschatarrización y Descacharrización de la Vía Pública y los hogares en el municipio de Acapulco de Juárez. Así como también se aprobó un atento y respetuoso Exhorto a la SCT a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Gobierno del Estado de Guerrero, para que se construyan tres puentes Peatonales en la Carretera Federal Acapulco-México, con señalamientos, topes y semáforos.

Los ediles aprobaron por mayoría de votos, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, donde se faculta a la presidenta municipal iniciar todos los procedimientos para reivindicar las facultades y atribuciones que tiene el Municipio para administrar el parque Papagayo.

De la misma manera, por mayoría de votos, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, relativo a la Adiciones y Modificaciones al Bando de Policía y Gobierno, al Reglamento Interior del Cabildo y al Reglamento de Tránsito y Vialidad para Sustituir la Palabra: Menor, por Adolescente; y en lo general se sustituya en todas las Normatividades y Reglamentos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez en donde aparezca la palabra: menor.

Además, por mayoría se aprobó el dictamen de las comisiones conjuntas de Gobernación y Seguridad Pública, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, y, la Cultura Recreación y Espectáculos, por el que se aprueba en sus términos el Decreto Número 182 Expedido por la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, por el que se Reforma el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana.