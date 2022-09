Encabeza Abelina López, primera Sesión Ordinaria del Cabildo de septiembre

“Quien no entienda que no venimos a robar no tiene nada que hacer en esta administración”, afirma la alcaldesa.

+ Rinde informe el titular de la SSP sobre principales incidencias del mes pasado

Acapulco Gro; a 22 de septiembre de 2022.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, encabezó la primera Sesión Ordinaria del Cabildo correspondiente al mes de Septiembre, donde ediles de las diferentes fracciones aprobaron distintos acuerdos económicos en favor de los y las acapulqueñas.

En la sala Juan R. Escudero del Ayuntamiento, con el auxilio del secretario de Seguridad Pública (SSP), Adrián Olivas Franco, la alcaldesa realizó el informe sobre la corporación y las principales incidencias en materia de orden público correspondiente al mes de agosto del año en curso.

En su presentación, el titular de la SSP informó al cuerpo edilicio la fuerza operativa con la que cuenta actualmente la corporación, mismos que dijo participan de manera conjunta con instancias de los diferentes ámbitos de gobierno en los operativos Refuerzo Acapulco y Santa Lucía. De la misma manera, el jefe policial comentó que en el mes pasado los agentes viales aplicaron 2 mil 938 infracciones a automovilistas por diversas faltas, además por dicho concepto la Coordinación de Movilidad y Transportes recaudó cerca de 70 mil pesos.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, dijo que el próximo año, el Cabildo debe autorizar la compra de grúas y realizar el corralón, a fin de coadyuvar con la población y erradicar “ser rehenes de estafadores”.

“Yo hago míos sus reclamos y el año que viene tenemos que dar un golpe de timón y buscar que esto se resuelva, vamos a poner mayor interés, son de las cosas que yo les agradezco que ustedes lo digan aquí porque es la forma en que uno va a venir, quien no entienda que no venimos a robar no tiene nada que hacer en esta administración, todos los que estamos aquí, somos gente bien habida yo me sumo a sus reclamos y vamos a revisar”, afirmó López Rodríguez.

Siguiendo con el orden del día, los ediles aprobaron por mayoría de votos emitir un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para qué, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sirvan conceder a los personas físicas residentes del Estado de Guerrero un descuento de manera permanente del 50 por ciento al usar la Infraestructura de la Autopista del Sol, de las Casetas de Cobro de Paso Morelos, Palo Blanco, La Venta y Libramiento Poniente, solo al presentar su credencial para votar con domicilio en la entidad.

Los ediles aprobaron por unanimidad de votos el acuerdo económico para denominar a la rotonda Pal Kepenyes al espacio abierto ubicado en el Boulevard de Las Naciones donde se encuentra la escultura llamada “El pueblo del Sol”.

Posteriormente, los regidores de las diferentes fracciones parlamentarias aprobaron por mayoría de votos el dictamen que turnan las Comisiones Conjuntas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de los Servicios Públicos, a través del que Aprueban el Programa “Sábado de Tequio”; de Manera Voluntaria para los Integrantes del H. Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal, a fin de realizar trabajos comunitarios conjuntamente con la ciudadanía, para mejorar sus condiciones de vida y así reforzar el sentido de pertenencia con el entorno rehabilitado.

Otros de los puntos abordados fue la aprobación por mayoría de votos del acuerdo económico donde el H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco Instruye a la dirección de Movilidad Vial lleve a cabo el Programa de Reductores de Velocidad en la Zona Poniente del Puerto, para evitar accidentes viales y pérdidas humanas.