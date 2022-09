Encabeza Abelina la reactivación y sesión del Comité de Playas Limpias

Anuncio

Acapulco Gro; a 23 de septiembre de 2022.- Al encabezar la reactivación del Comité de Playas Limpias y la cuadragésima segunda sesión del mismo, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, invitó a los representantes de los tres niveles de gobierno a conjuntar esfuerzos y gestionar recursos federales para garantizar playas limpias a ciudadanos y visitantes.

En la Sala Juan R. Escudero, la alcaldesa celebró la reactivación del grupo y manifestó su compromiso: “Siempre he aceptado los retos y para mí es un reto que de manera responsable podamos reactivar el Comité de Playas Limpias porque conlleva a un esfuerzo conjunto, el municipio por sí sólo no puede, se requiere de mucho dinero; estoy aquí con esa responsabilidad que me caracteriza y juntos tenemos que seguir trabajando para este paraíso”.

En su intervención, luego de escuchar el informe emitido por Salud estatal sobre los últimos muestreos en playas, la alcaldesa informó que a su llegada encontró vertimientos de 770 litros por segundo de aguas residuales a la altura del mercado Central, problemática a la hizo frente y hasta la fecha no se tienen escurrimientos, sin embargo hizo un llamado enérgico a verificar las descargas de embarcaciones.

“Notifiquemos a las embarcaciones porque no nada más me toca a mí, ¿Dónde desechan? ¿Dónde descargan? porque al día de hoy no traigo escurrimientos ¿De dónde me surge? quiero verlos, quiero ver que notifiquemos a los que están en la playa que tienen concesiones y no son legales, quiero ver que apliquen, que dejen de estar simulando, debe haber compromiso real”, advirtió la alcaldesa.

De la misma manera, adelantó que los próximos días visitará la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a nivel federal para solicitar una verificación de las labores que realiza el personal en Acapulco para que dejen de “simular” y realicen su trabajo, sentenció.

Durante la sesión, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Jesús Flores Guevara, y el titular de Ecología, Jesús Castillo Aguirre, expusieron la situación que guarda el Proyecto para la Vigilancia Sanitaria y la Conservación de Playas de Acapulco y las acciones emprendidas por la administración.

A propuesta de la alcaldesa y presidenta del comité, se aprobó por unanimidad la emisión de un oficio a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que aporte el presupuesto comprometido con la administración municipal correspondiente al ejercicio 2022 y presupueste un monto de apoyo para Acapulco para el ejercicio fiscal 2023.

Por mayoría de votos fue aprobado el Programa de Trabajo 2022 propuesto por la secretaría técnica. En Asuntos generales se planteó una propuesta para la elaboración de un reglamento de uso de la playa.

Participaron en la sesión representantes de la COFEPRIS, COPRISEG, SEMARNAT, CAPASEG, Promotora y Administradora de Playas, CONAFORT, CONAGUA, entre otras dependencias, así también asistieron funcionarios municipales, asociaciones civiles e instituciones de nivel superior.