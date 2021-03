En Xaltianguis ganaremos con Javier Solorio Almazán

Acapulco Gro; a 22 de marzo del 2021.- “Al Doctor ya nadie lo detiene, el movimiento que abandera Javier Solorio, es el que más le conviene a Acapulco y nosotros vamos apoyarle”, así fue como recibieron los vecinos de Xaltianguis al síndico con licencia en su reunión este fin de semana por la zona rural.

Con la asistencia de colonias como Vicente Guerrero, San José, los Amigos del km 42, Brigada contra incendios y poblados cercanos a Xaltianguis, se reunieron para dar su respaldo y reconocer el trabajo hecho por su paso por la administración las cuales se vieron en sus comunidades.

“El respaldo de los amigos verdaderos de los camaradas se ven aquí, en Xaltianguis ha faltado oportunidades, las oportunidades para que todos salgamos adelante pero esas oportunidades no existen porque los gobiernos no han fallado, nos han fallado en la educación, en la salud y hoy queremos un cambio verdadero un cambio con honestidad y con Javier Solorio eso vamos a tener”, comentó Paul Pastrana, líder de Xaltianguis.

Los pobladores destacaron que por años han estado olvidados y que solo ha sido Javier Solorio Almazán quien se acerco para apoyos “solo fue él quien nos ayudo a realizar una calle, puso el material y nosotros la mano de obra y así se trabaja bien, no pedimos más, esas son ganas de apoyar y no solo venir en tiempo electorales, hay muchos que ni una bolsa de arroz nos dieron pero ahorita quieren fotos y fotos, aquí se ve quien si quiere apoyar y fue desde antes como el Doctor, por eso respaldo yo su proyecto”, dijo María Ramírez, vecina de la colonia Vicente Guerrero.

Por su parte Javier Solorio destacó que Xaltianguis debe ser grande, más grande de lo que es hoy pero con oportunidades para sus pobladores y para la gente que ahí trabaja.

“Para que un municipio pueda salir adelante debe ser junto a su gente, la gente que sabe de sus necesidades, no personas que imponen y que no saben que es lo que necesitan los pueblos, por ello, yo creo que debemos trabajar unidos, trabajar en conjunto para que así podamos rescatar Acapulco”, destacó Javier Solorio Almazán.

Solorio Almazán agrego que las oportunidades son fáciles, lo único que se debe hacer es tomar en cuenta al pueblo y no a los compadres, pues así se pierde el objetivo para ayudar a una ciudad.

“No debería existir en Acapulco un solo ser humano con pobreza económica y sus consecuencias, no debe existir un solo joven que no tenga derecho a estudiar, y tenemos cientos que no pueden ingresar a la universidad, por eso yo les comento que aquí se debe entregar el apoyo, hacer programas con los campesinos, hacer tandas para que crezcan los negocios, apoyos para la cultura y educación y por su puesto tener un recurso para los brigadistas contra incendios, claro que si se puede”, asentó Javier Solorio.

Los habitantes de las diferentes comunidades cercanas a Xaltianguis, señalaron que ellos ya decidieron y por las oportunidades que han tenido Javier Solorio, ellos van con el bueno.