En mi gobierno le voy a invertir al drenaje: Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 16 de julio de 2022.- Al dar el banderazo de obras integrales en colonias de la zona centro, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, destacó que su gobierno invertirá recursos para rehabilitar los colectores de la ciudad y seguirá tocando puertas porque para hacer frente a ese problema, se requieren poco más de 5 mil millones de pesos.

Ante regidores, funcionarios y vecinos, Abelina López informó que, en una inversión total tripartita, se ejercerán 415 millones de pesos, a ejercerse en 7 colectores entre ellos, Malaspina, Diego Hurtado de Mendoza, el colector 3 de Sonora, Diamante, Miramar, entre otros.

“En lo que va de mi gobierno le vamos a invertir muchísimo al tema de drenaje y colectores, al político no le gusta trabajar eso porque no se ve. Todos los colectores de Acapulco están colapsados, tienen más de 60 años que no se les ha invertido nada. Necesitamos alrededor de 5 mil millones de pesos para poderle hacer frente a todo este tema”, afirmó la presidenta.

En su gira vespertina, López Rodríguez dio el banderazo de arranque de la calle Cerrada de Aguas Blancas, ahí el director de Obras Públicas, Alfredo García Vázquez, dijo que los trabajos consistirán en la instalación de tubería hidráulica, descargas sanitarias y tomas domiciliarias, también se instalarán lámparas para garantizar una calle iluminada, cuya inversión será de un millón 400 mil pesos.

La presidenta del Comité de Obras, Blanca Hernández, agradeció a la alcaldesa por cumplir el compromiso: “Agradecemos el apoyo por la pavimentación de nuestra calle, gracias licenciada; lo que promete lo cumple con hechos y no palabras, estamos muy agradecidos los vecinos y su servidora de la calle Cerrada de Aguas Blancas, aquí en la calle siempre estaremos apoyándola cuando lo necesite doctora Abelina López Rodríguez”.

De la misma manera, la presidenta puso en marcha los trabajos de la pavimentación del andador Nicolás Bravo, donde se aplicarán 800 mil pesos, por la demolición de concreto existente, además, realizarán la instalación de tubería de agua de 2 pulgadas, tubería sanitaria de 4 pulgadas, así como de descargas sanitarias y tomas de agua.

A nombre de los vecinos beneficiados, la presidenta del comité de obra de este andador, María de Jesús Medina Leyva, también agradeció al gobierno municipal por haber atendido la petición: “Con cargo, sin cargo usted siempre nos dijo que nos iba a cumplir y aquí está con nosotros para que nos hagan nuestras obras, de antemano todos los vecinos le damos las gracias, seguimos apoyándola con cargo y sin cargo, estamos con usted”.

Por su parte, el ciudadano, Orlando Elodio, expresó: “Es un honor dar las palabras de agradecimiento a nuestra presidenta, Abelina López Rodríguez, a nombre de todos los vecinos quiero agradecer más que nada por el apoyo que nos está brindando para poder realizar esta obra, esta infraestructura, la rehabilitación del drenaje sanitario, siempre va a contar nuestro apoyo y todos los vecinos la respaldamos y le agradecemos por estar aquí con nosotros en esta tarde, gracias presidenta”.

La alcaldesa finalizó sus actividades dando el arranque de los trabajos del andador Arturo Flores de la calle Lerdo de Tejada, donde se invertirá un millón 200 mil pesos, se demolerán los escalones existentes, rampas y se instalarán tuberías sanitarias de PVC, tubería hidráulica, para descargas y tomas, escalones y rampa, así también la instalación de siete luminarias.

En su mensaje, Abelina López anunció que su gobierno tiene el interés en mejorar los barrios históricos, por lo que informó que estará realizando recorridos en los próximos días, a fin de designar recursos el siguiente año para su mejoramiento.

En sus intervenciones la presidenta municipal, informaba a los vecinos de las condiciones en las que recibió el Ayuntamiento, con deudas millonarias a las que ha hecho frente, a través de diversas estrategias que le han permitido pagar más de mil millones de pesos. Además de que se trabaja de manera transparente lo que ha permitido incrementar los recursos a las arcas municipales comparado a la administración pasada en el primer semestre de su gobierno.

En las obras puestas en marcha esta tarde por la presidenta municipal, se aplicarán 3 millones 400 mil pesos y forma parte del programa “Construir para Transformar”.

Asistieron a esta gira, el director de Alumbrado Público, Erick Bello, la regidora Candy Salimas Salas, el secretario particular de presidencia, Alejandro Díaz entre otros funcionarios.