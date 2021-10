Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, noticias, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Viernes 8 de octubre de 2021.

Los primeros 7 días de la Presidenta Abelina López Rodríguez en Acapulco.

El mundo tal como lo percibimos es simbólico. Todos los pensamientos, sentimientos y actos de los sujetos en sociedad son un conglomerado de símbolos, signos y señales que recibimos y emitimos para ponerse en común (el significado más acabado de la comunicación). Por tanto, la cosmovisión social es creada y recreada a través de incontables simbolismos con connotaciones que van desde lo trivial de la cotidianeidad hasta los asuntos más importantes a nivel global.

En el ámbito político tanto gobernantes como gobernados siguen, producen y reproducen una serie de símbolos para interpretar y reacondicionar los patrones conductuales, a efecto de tener la capacidad de actuar e integrarse a la colectividad, teniendo la certeza de que hay muchas aristas que pueden ser catalogadas como positivas o negativas, de acuerdo a las particularidades de los Estados nacionales, sistema de vida (capitalista, socialista o comunista), institutos políticos, líderes, funcionarios burocráticos, legisladores, jueces, entre otros personajes.

Los discursos, imágenes impresas, audiovisuales, plataformas, idearios, proclamas propagandísticas, proyectos, informes de resultados, iniciativas de ley, constituciones políticas, referentes educacionales y protocolos son en sí, un compendio simbólico que nos muestran los modelos a seguir, o bien, para criticarlos buscando transformaciones, en su caso. En lo referente a México, el ciudadano promedio está cada vez más sumergido en el videns que lo dirige a una percepción aséptica de las cosas, es decir, a pensar que todo está dado y que más vale continuar por el sendero del mexican way of life, el cual impone una democracia procedimental, que valida la participación social vertical (de arriba hacia abajo) que tiene como meta que las masas acudan a sufragar el día convocado por las autoridades electorales, con el propósito de beneficiar a personajes e institutos políticos para que ocupen cargos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel local, regional y nacional.

En los últimos 3 años hemos visto cómo el Ejecutivo Federal, Gobernadores y Presidentes Municipales manejan un doble lenguaje, toda vez que mientras difunden un panorama de transformación, en la realidad persisten fuertes inercias que impiden crecimiento, democracia horizontal y acceso a mejores condiciones de vida. Todo esto se traduce en menores oportunidades de desarrollo, admitiendo incapacidades para dotar a la sociedad de políticas públicas de bienestar y emprendimiento, así como servicios y obras públicas de calidad para resolver situaciones de marginación y atraso en ciudades y comunidades.

En lo correspondiente a la esfera municipal, en la primer semana de gestión la Alcaldesa Abelina López Rodríguez ha recibido mensajes simbólicos contundentes que parecieran obviarse y que de no resolverse podrían ser un grave problema de gobernabilidad y legitimidad para su gobierno.

Lo que pase o pueda ocurrir a partir de ahora es sumamente peligroso, toda vez, que de inicio, la actual Presidenta recibió un Ayuntamiento en quiebra financiera, desorganizado, con nulo sentido de pertenencia y espíritu de servicio, que tiene a Acapulco al borde de la anarquía y la descomposición social.

La gran mayoría de los ciudadanos tienen una percepción altamente negativa hacia los gobernantes, sobre todo en contra de la Sra. Adela Román Ocampo quien durante su trienio no gobernó, pero sí permitió el enriquecimiento personal, el de sus familiares y amistades cercanas, que resultaron ser comparsas ineficaces y poco transparentes que llevaron a cabo múltiples operaciones oscuras y de presumible despojo financiero, a través de contrataciones de personal, proveedurías y servicios ilícitos.

Preguntas a rajatabla:

¿Cuál será la actitud de la Presidenta en materia de reestructuración de la seguridad pública frente a mensajes simbólicos de grupos fácticos que incendiaron la famosa discoteca Baby´O y que continúan quemando automóviles y camiones urbanos en las principales calles de Acapulco?

De ser cierto que funcionarios de alto rango renunciaron o los renunciaron……..Entonces ¿Cuáles son las propuestas de relevo? ¿Qué perfiles profesionales tendrán si se desea en verdad solucionar la colosal problemática en infraestructura y servicios prevaleciente en Acapulco? Lo visible fue que ayer al mediodía el gobierno municipal desmintió dichos rumores, haciendo pública la ratificación de todos los miembros del gabinete.

Entonces…….¿Serán que estos infundios son signos de que la Presidenta quiere dejar bien establecido que no está dispuesta a aceptar presiones ni chantajes y que está dispuesta a cambiar lo establecido para no caer en juegos de poder?

Los maliciosos también lanzan sus cuestionamientos a viva voz: ¿Serán estas filtraciones un símbolo de coacción para atemorizar a López Rodríguez y comprobar hasta qué grado llegan sus debilidades y fortalezas? ¿Atrás de este entramado estarán las manos de la Gobernadora electa o del Presidente de la República?

¿Por qué no se han dado cambios en las formas de atender a los acapulqueños que se presentan a tramitar asuntos en el Palacio Municipal o dependencias del Ayuntamiento? ¿Por qué todo sigue igual en cuanto al desempeño de trabajadores sindicalizados y de confianza?

¿Por qué la Presidenta no ha difundido que ya ordenó o va a instruir la aplicación de una auditoría integral para conocer el estado de cosas en la administración municipal y fincar las responsabilidades -hasta sus últimas consecuencias- en contra de Adela Román y equipo de colaboradores formales e informales que utilizaron a Acapulco como la cueva de Alí Babá, de acuerdo a las versiones del exContralor, exservidores públicos y la vox populi?

¿Por qué no hay un buen flujo de comunicación y consenso en el cuerpo edilicio, a fin de que todo sea transparente y se eviten críticas y señalamiento por ordenamientos directos para contratar equipamiento y servicios de terceros?

¿Por qué en la titularidad de la Secretaría de Turismo está una persona que tiene como máximo grado escolar un bachillerato, cuando el sector turístico es el mayor detonante de ingresos y desarrollo no sólo de Acapulco, sino del estado?

Habrá que ver cuáles serán las declaraciones con respecto a que las asociaciones de ingenieros, arquitectos, eléctricos y mecánicos publicaron un desplegado, mediante el cual exponen que los nuevos funcionarios de Desarrollo Urbano y de Protección Civil y Bomberos no son personas calificadas y que por ello ponen en peligro a inversionistas, empresarios y sociedad en general.

Un grupo de colegas politólogos, comunicadores y amistades hemos coincidido en afirmar que una de las pocas personas valiosas que hay en el gobierno de Abelina López Rodríguez es la experta jurista Irma Graciela Lee.

Sin embargo, una golondrina no hace verano y por lo mismo se hace necesario que el gabinete formal esté a la altura de las circunstancias, no solamente en el cuadrante político, sino en lo profesional, en términos de negociación y resolución de conflictos, porque en estos instantes Acapulco no es Perla del Pacífico, sino una papa caliente que al menor descuido quemará a quienes no están verdaderamente comprometidos con las causas municipales y cometan ilícitos.

Más allá de filiaciones políticas hacia el partido dominante hay que tomar muy en cuenta que existen muchas acapulqueñas y acapulqueños que con su experiencia profesional y de vida son valiosos activos que pueden auxiliar a la actual Presidenta a tener un panorama integral para encontrar soluciones inmediatas y perdurables que pongan en la vía de recuperación y avance a Acapulco.

Es tiempo Alcaldesa Abelina López Rodríguez de tomar las riendas firmemente y pasar a la historia como una gobernante excepcional. Acapulco lo requiere y lo exige……….Ya no hay más tiempo qué perder.

Quien tenga oídos que oiga. Quien tenga ojos que vea……..Quien no, pues no.

**Baltasar Hernández Gómez es politólogo, comunicador, escritor y catedrático-investigador.

[email protected]