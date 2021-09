El tiempo pone a cada uno en su lugar, señala de manera contundente el exalcalde Evodio Velázquez

Anuncio

Y por ello veo propicio hacer las siguientes reflexiones:

Cumplí con la palabra empeñada desde mi salida como alcalde de Acapulco, donde mi compromiso fue no ser un obstáculo, ni actuar con rencores, dejar gobernar y de ninguna manera hacer lo que hicieron mis adversarios, quienes en verdad orquestaron una guerra sucia y un linchamiento político – mediático a mi persona y a mi gobierno, sin importarles nuestro puerto.

Pareciera que en la política de Guerrero hay que actuar como en una cubeta de cangrejos y no dejar que ninguno salga de ella; la envidia y la ambición son una constante para quitar del camino, de la manera que sea, al adversario que es incómodo para el sistema y para el interés de algunos actores de poder.

Recuerdo que me convertí en la excusa perfecta para la alcaldesa, Adela Román Ocampo, a quien manifiesto mi respeto por ser mujer y para evitar malos entendidos de la violencia política de género; pero nunca entendí del por qué se empeñó en culparme de todo lo que pasaba en el puerto, de dedicarse a quemar en leña verde al antecesor.

Su estrategia le permitió por un tiempo esconder la ineficiencia e inoperancia así como la falta de compromiso y visión para sacar adelante los problemas del municipio, que son una herencia que lamentablemente tiene a Acapulco en la quiebra y donde tapas un pozo y destapas otro; pero uno debe saber dónde se mete y tienes que entrarle y ponerle todo el corazón y el empeño, ¡Sin embargo con ella eso no pasó!

Se enredó con sus propias palabras, tuvo en sus manos lo que poco tuvimos: un gobierno federal de su partido, un presidente con quien solamente se fue a tomar la foto, a un gobernador aliado y respetuoso y a los congresos local y federal con mayoría, nada de esto aprovechó.

No se dio seguimiento a una estrategia financiera, donde desde el 2012 se reestructuró la deuda y nosotros en 2015 gestionamos recursos y mejoramos la recaudación que nos permitió no endeudarnos más; reitero ella desaprovechó esa oportunidad para presentar un plan integral de rescate financiero para los municipios del país y simplemente no avanzó.

¡Callando bocas!

Por mi parte, al estilo de toda mi vida decidí salir a dar la cara y hablar de frente al pueblo, ocupando las redes sociales y a algunos medios que nos dieron la oportunidad de ir a sus espacios, lo cual agradezco.

Era importante salir con pruebas porque papelito habla y con contundencia contesté a las interrogantes, incluso reté públicamente a la alcaldesa a salir y demostrar lo contrario, nunca accedió durante los 3 años, al contrario, actuaba con rencor y ocupaba a su contraloría para perseguirnos con algunos de mis funcionarios, que por cierto hoy el contralor del municipio ha sido su propio verdugo y públicamente denunció la corrupción y los malos manejos de su gobierno.

Me he dedicado atender una por una las observaciones de las instancias que cualquier gobierno tiene a su salida, a pesar de no permitirme por parte del municipio tener las facilidades que por ley corresponden y nunca nos dieron la autorización de la alcaldesa para ser el conducto institucional y entregar los documentos requeridos, en fin, así me ha tocado, pero he callado bocas con trabajo, ese es el principal antídoto.

Avanzamos todos los días, salimos a las calles, recorrimos una y otra vez Guerrero, estuvimos junto con amigos y familia solidarios con las familias afectadas por la pandemia del Covid19, seguimos trabajando al interior de mi partido con mis compañeros de equipo de Nueva Mayoría, dimos origen al Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), encabecé con orgullo el movimiento EVOluciona con el cual tuvimos la oportunidad de construir la candidatura a Gobernador por mi partido el PRD y así hemos podido vencer a la adversidad; gracias a Dios y a la gente buena que nos sigue dando su confianza, hoy con mis derechos políticos y ciudadanos intactos me da una gran pena ver el cómo dejan a nuestro Acapulco.

¡Es momento de comparar!

En mi paso como alcalde, que es el mayor honor que he podido tener, pusimos todo nuestro corazón y entrega dando resultados palpables que se miraron y fueron parte de sentar las bases para la construcción de un Nuevo Acapulco, siendo consciente y sabedor que faltó mucho por hacer, pero las grandes ciudades se construyen con planeación multianual y más allá de un periodo de gobierno, pero expreso que:

Mi gobierno se caracterizó por la sensibilidad y el trato a la ciudadanía y a los movimientos sociales, los involucramos en la administración evitando tanta inconformidad en las calles, recibimos el reto de dar paz social después de los acontecimientos de Ayotzinapa y la amenaza de hacer de Acapulco su protesta principal afectando al puerto turístico y su economía. Mientras que este gobierno termina con una crisis de gobernabilidad expresada en las calles y en el humor social.

Atendimos con convicción de izquierda a los grupos vulnerables y sectores de la sociedad implementando los programas de becas, el programa a discapacitados y el apoyo a microempresas; programas que hoy se cancelaron y algunos se redujeron a menos del 50%.

Mejoramos la infraestructura y equipamiento educativo con diversos programas como el de lunes de bandera; hoy todos estos programas desaparecieron por la falta de planeación y tantos cambios de sus funcionarios.

Atendimos a miles de familias con el programa de viernes saludable, entregamos remodelado el centro de salud de Hogar Moderno y otros en diferentes colonias y comunidades, todo ello con un excelente director de salud como lo fue mi amigo el Dr. Eger Gálvez, en paz descanse, hoy esta área ha sido totalmente borrada.

Trabajamos en el DIF con mi esposa Perla, a quien le entregaron en su gestión el distintivo familiarmente responsable que se le otorga sólo a 10 municipios de 2 mil 400, nunca antes obtenido; Perlita siempre se caracterizó por ponerle el corazón en la ciclovía recreativa los domingos, en los festivales navideños, de muertos, en el programa Apadrina a Un Niño y sobre todo el cariño con que trataba a su personal y trabajadores sin dejar de reconocer su atención con los niños y niñas atendidas en los albergues. Nunca tuvo descanso ni sábados ni domingos; hoy habría que preguntarles a los trabajadores cómo los han tratado y por supuesto a los directivos donde están todos esos programas.

En obra pública, mil 531 obras y 2 mil cuartos, sin precedente; hoy ni la mitad de estas obras se hicieron y se dedicaron a abrir las calles que más pudieron, incluso algunas que no tiene mucho que se hicieron, con la finalidad de comprobar el recurso.

Por otro lado nosotros dejamos obras emblemas de mi gobierno como el puente elevado de la Vía Rápida, la remodelación del Centro Histórico, la Costera, la primera etapa de Farallón y el complemento del Acabus en la ampliación de Cuauhtémoc, obras realizadas y terminadas y dejamos dos obras de gran alcance, el edificio del nuevo ayuntamiento quedó en un 80% pero por egoísmo no se quiso terminar ya que dejamos recursos para seguir, con lo que se ahorrarían un millón de pesos mensuales que se paga de renta y centralizas los servicios para ayudar a la ciudadanía.

También pusimos los cimientos de la realización de una obra que puede ser un nuevo emblema para Acapulco, el Cristo Rey de la Paz, un desarrollo ecoturístico – religioso que dejamos al 20 % y esperamos de corazón pueda darse seguimiento por el nuevo gobierno.

Eso de saludar con sombrero ajeno no es lo mío, pero es importante decir que en mi gobierno logramos concretar 3 obras iniciadas por el gobernador Aguirre y las concluimos junto con el gobernador Astudillo, el Macro túnel, el Acabús y el Hospital Regional del Quemado y otras obras más, lamentable ver que sólo lo que se mira y se ha cacareado con bombo y platillo sea la remodelación del Parque Papagayo, que es una obra de la Federación y el estado.

Hoy Adela Román qué nos deja: un distribuidor inconcluso, mal planeado y que ha matado la economía del mercado y toda esa área de Ejido y Constituyentes.

Nuestros hermanos del campo fueron atendidos como nunca, se les entregó fertilizante gratuito hasta la puerta de su casa, paquetes tecnológicos, capacitación, aumentó la producción rural, se entregaron tractores como nunca en la historia de un gobierno de Acapulco, se apoyó a los ganaderos y productores rurales; hoy pregúntenles a los campesinos cómo han sido tratados.

En turismo se logró una inversión de mil 500 millones de dólares y los notarios pueden ser testigos, se logró volver a generar lazos de amistad y hermanamiento con más de 20 ciudades del mundo, se generaron intercambios culturales y tecnológicos, así como se logró contactar a la inversión judía, China y de EUA, logros que se vieron en la remodelación y construcciones nuevas en la Costera y zona Diamante.

Entregamos estímulos fiscales como nunca, regreso el turismo de cruceros, los vuelos internacionales y eventos de gran nivel, se certificaron las playas y mi pregunta es: dónde está el seguimiento, se perdieron las certificaciones, se trató mal a los inversionistas, no hubo continuidad, preguntemos a los turisteros qué opinan sobre esta administración.

En seguridad se avanzó y en ello puedo reconocer que no quedó otra más que dar seguimiento por lo delicado del tema; con la alcaldesa tenían que andar tras de ella los mandos militares y el gobierno del estado, a quienes manifiesto mi más amplio reconocimiento en este esfuerzo, para que la señora pudiera coordinarse.

En mi gobierno instalamos el Grupo de Coordinación Acapulco, dimos origen a una nueva Policía Turística, que fue tomada como ejemplo en varios lugares turísticos, así como Capta que funcionaba verdaderamente como un área de atención al turista y al empresario, echamos a andar Zonatur que atendía los servicios públicos de la zona turística, todo ello lo echaron a la basura, cuando era un trabajo integral que se tenía que perfeccionar y seguir un plan de desarrollo, ¡pobre Acapulco!

Se perdió la certificación ISO 9001 2015 lograda por mi gobierno, así como las calificaciones aprobatorias con Hacienda en el indicador del presupuesto basado en resultados, el indicador de competitividad en el IMCO y el primer lugar en transparencia con el ITAIGRO. Todo un caos.

Nuestro trato con los trabajadores siempre fue respetuoso y sensible, subimos salarios a los trabajadores que ganaban menos de mil 500 pesos y nunca tuvimos una diferencia mayor con los sindicatos y los problemas del ISSSPEG hoy los deja ella más pronunciados, pero conmigo les dabas su ISR que hoy les quitas y bonos que son derechos adquiridos.

Con todo y los problemas de Capama ya conocidos nosotros decidimos invertir en la infraestructura y dimos a las familias de Acapulco el 70 por ciento de cobertura de agua, nunca faltó en la zona turística hoy es lamentable que la zona turística está sin agua y las colonias al 20 por ciento.

En fin, creo que también hay que preguntarles a los miles de habitantes beneficiados con el programa Borrón y Cuenta Nueva, a las familias beneficiadas con el programa de rehabilitación de Unidades Habitacionales, a los que participaron en el Festival Internacional La Nao, a los beneficiados con los más de 50 murales, a las personas beneficiadas con la rehabilitación de las unidades deportivas, el torneo de barrios, etc., si han sido tratados de la misma forma. Hoy lamentablemente a la salida de este gobierno está comprobado que hemos ido en retroceso.

Hoy Acapulco está en emergencia sanitaria y sus síndicos y regidores están destapando la cloaca, sus malos manejos de todo lo que ha sido esta administración.

Lo dicho, dicho está.