El agua debe dejar de ser un dolor de cabeza para los acapulqueños, señala Jacko Badillo

A quienes no les está llegando el servicio simplemente que no la paguen, plantea, y se pronuncia por una reestructuración a fondo de CAPAMA “para que ningún acapulqueño se quede sin el vital líquido”.

Acapulco Gro; a 24 de febrero del 2021.- El más elemental de los servicios públicos, como lo es el agua potable, debe dejar de ser un dolor de cabeza para los ciudadanos, pues se trata de una obligación y una responsabilidad del gobierno municipal, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero, Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla.

Luego de afirmar que con una administración eficiente, honesta y transparente el problema de la falta del vital líquido se puede solucionar, “para que ningún acapulqueño se quede sin agua”, Jacko Badillo se pronunció por una revisión y reestructuración a fondo del servicio “para que aquellas familias a quienes no les está llegando el agua simplemente no la paguen, no importa que los recibos les lleguen de a cien o 120 pesos, pero resulta que en todo un año no les ha llegado el agua”.

Entrevistado por una conocida radiodifusora local este miércoles, el también aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Acapulco, dijo que ya es tiempo de que el organismo operador CAPAMA solucione de manera definitiva los problemas recurrentes con la Comisión Federal de Electricidad, incluso explorar la posibilidad de utilizar paneles solares para generar energía eléctrica y reducir los costos de operación.

Apuntó que además del tema del agua potable, que debe ser prioritario pues la gran mayoría de acapulqueños padece la falta en sus hogares, se debe poner más énfasis en los demás servicios públicos básicos, como la recolección de basura, alumbrado público, pavimentación y rehabilitación de calles, así como de no descuidar la zona rural, en donde los campesinos demandan permanentemente el arreglo de sus caminos sacacosecha.

Jacko Badillo dijo que, durante sus permanentes recorridos por las comunidades rurales, sobre todo en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, entre las principales demandas de los habitantes se encuentra la construcción del puente sobre el río Papagayo, que sería una importante vía de intercomunicación, de beneficio no solo para Acapulco, sino para muchos pueblos de municipios circunvecinos.