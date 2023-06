Detienen a cardiólogo sustrayendo medicamento controlado del Hospital General El Quemado

Anuncio

Acapulco Gro; a 21 de junio del 2023.- En un operativo sorpresa, elementos de la Policía Investigadora Ministerial de Guerrero (PIM), detuvieron a un Cardiólogo por sustraer medicamento controlado del Hospital General “El Quemado”, y aseguraron

una farmacia donde se vendían medicamentos oficiales del Sector Salud incluso caducados.

De acuerdo con las autoridades, la detención del especialista cuya identidad no fue revelada, se produjo cuando policías ministeriales detuvieron y revisaron la camioneta marca Toyota tipo RAV4 color café cuando salía del Hospital General, y en su cajuela localizaron varias bolsas de plástico color negro en cuyo interior había medicamento controlado perteneciente al sector salud y del cual el detenido no pudo justificar su posesión.

Durante el operativo que originalmente era para desalojar a vendedores ambulantes asentados en las inmediaciones del Hospital General “El Quemado”, también se aseguro una farmacia donde se vendían medicamentos del sector salud los cuales incluso ya había caducado. Ahí, fue detenida una persona que se identificó como empleada del negocio, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales para resolver su situación jurídica.

Recientemente, pacientes, familiares e incluso trabajadores de ese nosocomio denunciaron la grave falta de medicamentos y materiales de curación, por lo que se suspendieron todas las cirugías, además de que no servían los aires acondicionados y que dejaron sin alimentos a los enfermos durante todo el fin de semana porque los proveedores ya no quieren otorgar más créditos hasta que no les paguen lo que les deben.