Destaca Ex portero profesional que Reyes Paris Si ha cumplido y ha apoyado

Acapulco Gro; a 05 de abril del 2021.- En su segundo día de campaña, Carlos Sergio Reyes Paris, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el 4to Distrito en este puerto, va encontrando personas que han reconocido su trabajo como promotor e impulsor deportivo, así como cuando fue titular del Instituto del Deporte de Guerrero (INDEG), quienes al verlo cercano a la gente no han dudado en destacar que sí ha cumplido y apoyado por lo que es alguien confiable para poder representarlos en el Congreso local.

Este día, Reyes Paris tuvo un encuentro en la parte alta de la colonia Jardín Palmas, acompañado del precandidato a presidente municipal, Ramiro Solorio Almazán, donde en su estadía se encontró con Zenón Tabares, ex portero de futbol profesional de Cañeros de Zacatepec, guardameta forjador de jóvenes talentos, donde inclusive trabajó con el reconocido Jorge Campos y destacó. “Amigo Reyes Paris me da gusto verte en estos lugares tan altos, entre las piedras, donde nadie viene; a todos los presentes les digo que eres una persona que sí cumple y apoya y cuando fuiste funcionario, a pesar de que me querían sacar por mi rebeldía, siempre recibí tu respaldo y apoyo y eso debo agradecerlo, eres una persona trabajadora”.

El candidato a diputado escuchó las necesidades básicas de los pobladores, basadas principalmente en la falta de pavimentación, alumbrado, carencia de agua y casas construidas con madera, además de personas de la tercera edad y niños con capacidades diferentes que no tienen apoyos de salud y que no son incluidos en los programas federales de ayuda económica. Reyes Paris destacó que de ser favorecido con el voto el próximo 6 de junio, entre sus funciones será pedir al municipio de Acapulco considerar dentro de su presupuesto recursos para atender los problemas que enfrenta este núcleo poblacional, dar la aprobación para que sean atendidas las demandas, gestionar y vigilar que se realicen.

Reyes Paris sostuvo que el apoyo debe ser mutuo para ya no permitir las malas acciones que hasta el día de hoy han quedado sólo en promesas, de lo cual la gente se queja, por lo que ahora han depositado su confianza en él y en Movimiento Ciudadano.

Más tarde, el candidato Reyes Paris, acompañado de Solorio Almazán, acudieron a la colonia Adolfo López Mateos, mejor conocida como Palomares, donde realizaron la toma de protesta de la Coordinadora de Ruta, Catalina Torres Román y de la gente que confía en este proyecto ciudadano que encabeza el empresario.

Jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad se están convenciendo del nuevo movimiento naranja y de la representación que podrían tener con Reyes Paris en el Congreso.

En estos actos de campaña se ha cuidado la salud de todos los presentes que es lo primordial debido a la pandemia.