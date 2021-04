Desmiente Víctor Aguirre supuesto comunicado que circula en redes sociales

El día de mañana mi partido el PRD, sesionará y determinará el destino de la coalición al cual me apegaré dignamente, aseguró.

Acapulco Gro; a 08 de abril del 2021. Con relación a un escrito que ha circulado la noche del 8 de abril por redes sociales, con el fin absoluto de manchar y denostar mi imagen e integridad, reitero lo siguiente:

Soy Víctor Aguirre, un hombre institucional, con amor y lealtad a mi partido: el PRD, del cual soy fundador y militante. Soy un hombre de izquierda de corazón y de convicción con valores incorrompibles.

Por ello, quiero decirles que me he forjado entre las adversidades y un ataque de estos no desestabilizará el compromiso que existe con mi partido y la coalición.

El día de mañana mi partido el PRD, sesionará y determinará el destino de la coalición al cual me apegaré dignamente.

Espero ser el abanderado de la alianza, dispuesto a representar a estos dos partidos históricos.

Continuaré avanzando como siempre lo he hecho, con trabajo por Guerrero y Acapulco.