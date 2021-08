Designan a María Inés Mendoza Sandoval, Coordinadora de la Fracción de Morena en el Cabildo porteño

En cuanto a las personas que integrarán su gabinete, Abelina López afirmó que aún no hay nada para nadie y no está definido aún quienes estarán en el cargo, si no que solo se tienen posibles prospectos y perfiles.