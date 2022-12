Denuncia Abelina López violencia política de género del FREG

Anuncio

Acapulco Gro; a 01 de diciembre de 2022.- La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, denunció violencia política de género en su contra, por parte de integrantes del Frente por la Educación, la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (FREG), quienes exigen espacios en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

“Eso ya tiene un fondo, tiene un fondo y voy a ir por el fondo, yo sé que tengo el apoyo de las mujeres, yo sé que tengo el apoyo”, manifestó.

En declaraciones a reporteros, al asistir al Taller de Reeducación en Masculinidades, la alcaldesa morenista puntualizó que el movimiento se está direccionando a ella, en lugar de ser a la UAGro, además, afirmó que ha tenido disposición para actuar como interlocutora, citando a los inconformes a mesas de trabajo con miembros de la universidad, reuniones a las que los manifestantes no han acudido.

“¿Cuántas veces los he citado? Tres veces me han dejado plantada ¿Eso qué me quiere decir? Que alguien me lo direcciona ¿Eso qué quiere decir? Que a alguien le inconforma cómo está trabajando Abelina”, denunció.

López Rodríguez fue contundente al afirmar que ese tema tiene un fondo y que se trata de alguien a quien no le gusta su forma de gobernar.

“Claro, no gusta que Abelina haya pagado mil 200 millones de pesos, no gusta que ahora Abelina, no vaya a pedir prestado para los aguinaldos, no gusta que Abelina, entregue la carpeta para que el presidente regrese a ver a Acapulco, claro que no gusta, claro que no gusta, Abelina, no está en la delincuencia, Abelina, no trae trato con ningún delincuente, Abelina no es ratera, pues no les gusta”, manifestó.

La alcaldesa recordó los proyectos que entregó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Acapulco este 29 de noviembre, como el proyecto del puente La Esperanza; la puesta en marcha de 4 pozos radiales para la distribución de agua potable; la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario para el Monumento a la Paz, para atraer al turismo religioso; la construcción de colectores en Caleta y Guitarrón e implementar nuevas tecnologías para la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

“Yo estoy ocupada en poder resolver los temas de Acapulco… yo estoy ocupada en trabajar, en resolver los problemas. Yo, lo único que digo, es que me dejen trabajar, si no les estoy robando, si estoy hablando con la verdad, ¿En qué les afecto?”, cuestionó.

En ese sentido, Abelina López, informó que hace gestiones ante las autoridades federales como la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para bajar recursos que se apliquen en obras de saneamiento en la ciudad y mañana acudirá a la Comisión Nacional del Agua, para ese mismo efecto.

En otro tema, ante las denuncias de empresarios por presuntos cobros excesivos por parte de las áreas del Ayuntamiento, la alcaldesa del municipio más importante de Guerrero descartó que haya corrupción y manifestó que se debe seguir la cultura del pago para hacer que Acapulco avance.

Finalmente, ante la toma del Palacio Municipal, por parte de trabajadores de la sección 23 del Sindicato Independiente, quienes exigen el reconocimiento de esta, la alcaldesa indicó que el municipio no se encuentra en condiciones para atender esa petición, pues cuenta con una nómina abultada de 8 mil trabajadores.